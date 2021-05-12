雲端最前線／疫情警戒今升「第三級」？社區隱形傳播鏈「不只2條」？

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情延燒，昨（11）日暴增7起本土個案，其中6名感染源待釐清，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染，如今又傳出基隆也有確診案例；衛福部長陳時中12日則坦言「疫情今天有可能會進入第三級（警戒）」，社區有不只2條隱形傳播鏈。目前疫情多點爆發，未來一週成為關鍵？《雲端最前線》12日邀請基層醫療協會理事長林應然、中華民國醫師公會全聯會發言人羅浚晅、新北市議員葉元之及台北市議員徐巧芯，與主持人楊文嘉一同深度探討。

面對本土案例增加，雙北及各地方政府紛紛宣布防疫升級。台北市長柯文哲除令室內100人以上、室內500人以上活動停辦，醫院探病、畢業旅行、老人共餐活動也必須因應防疫停止，同時升級國中會考防疫層級；新北市長侯友宜也要求，即日起新北校園全不開放，並取消鄰里活動、加強防疫旅館檢查，同時進行五股、三重、中和、永和大清消。

另外，宜蘭昨傳出5確診並匡列37人居檢，羅東鎮與宜蘭市等鄉鎮市持續全面消毒。宜蘭縣長林姿妙表示，目前防疫優先，童玩節「該停就停」；冬山鄉公所也宣布，今年三奇美徑「冬山熱氣球嘉年華」停辦。澎湖縣政府也宣布，即日起暫停6／8前澎湖國際海上花火節活動，目前預計6／10重新舉行相關活動。

另一方面，華航與諾富特飯店疫情爆發後，再度挑起全民防疫繃緊神經，「自費AZ疫苗門診」11日一早掛號大爆滿；行政院長蘇貞昌昨也再度呼籲，國人應該收心做好防疫，依照指揮中心類別，該打疫苗的盡快施打，把台灣一年多來的防疫好成績一起堅持下去。如今各地本土病例陸續傳出，是否會再掀AZ疫苗搶打潮？更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。