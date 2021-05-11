台中「噴射背包」飛天震驚千人　網曝光殘酷真相照：是造型氣球

記者白珈陽／台中報導

有網友10日在抖音貼出影片，台中北區疑似有人如同電影《鋼鐵人》一般穿著「噴射背包」飛上天空，這段畫面也在網路造成瘋傳。對此，民航局11日介入調查，強調若有違反規定，將依民航法移送檢方偵辦。不過，有民眾11日下午提供資照，指5日當天就有拍到類似影片，且更為清晰；畫面顯示，在空中飄行的並非謠傳中有人穿著噴射背包，而是鋼鐵人造型的「氣球」！究竟真相為何？仍有待後續查證。

▲網友指出，今日造成軒然大波的其實只是鋼鐵人造型的氣球。（圖／擷取自臉書中央社新聞粉絲團）

網友10日在抖音平台貼出一段影片，影片中有人穿著疑似噴射背包裝備，緩緩從天空中飛過，讓目擊者又驚又喜，忍不住直呼，「真的耶，真的是人耶！他在幹嘛？為什麼？我放大看真的是人耶！」

經查，上述影片拍攝時間為本月5日下午，地點在台中市北區進化北路、崇德路口的上空。影片一出，即在網路造成瘋傳，連民航局也介入調查。民航局表示，俗稱的「噴射背包」屬航空器，進口必須經民航局與海關核准，操作前需取得操作證及體檢證、空域必須申請核准。如有違反規定，可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金，民航局會依民航法移送檢方偵辦。

不過，有民眾11日下午在臉書社團《中央社新聞粉絲團》爆料，5日當天也曾拍攝到類似影像，不僅距離靠近許多，畫面也更為清晰，從中明顯可見，此非謠傳的有人駕駛噴射背包，而是一個鋼鐵人盔甲配色的「造型氣球」。另外，也有目擊者指出，這顆人形氣球當天是由北屯往南飄移。

▲網友說，這顆人形氣球當天由北屯往南飄移。（圖／擷取自臉書中央社新聞粉絲團）

儘管尚無法完全確定這兩部影片所指的是同一件物體，但2者間的拍攝時間、飄移方向都相當吻合，究竟是否真是有民眾穿上昂貴的噴射背包飛上天？隨著許多網友提供照片指證，答案似乎也呼之欲出。

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