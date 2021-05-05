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「鋼鐵人」來了！實測噴射戰鬥裝　海上飛行畫面曝光

 ▲▼英國軍事工業公司「重力工業」開發的噴射戰鬥服。（圖／翻攝自Facebook／Gravity Industries）

▲英國軍事工業公司「重力工業」開發的噴射服。（圖／翻攝自Facebook／Gravity Industries）

記者郭家榮／綜合報導

英國軍事工業公司「重力工業」（Gravity Industries）曾宣布開發一款「噴射戰鬥服」，穿上它就能夠像鋼鐵人一樣自由飛行。近期一段與英國皇家海軍合作的測試影片曝光，身穿噴射裝的軍人已經可以在移動的船上起飛，並順利降落在軍艦的甲板上，顯示離量產、實戰的時候已不遠。

根據《Business Insider》報導，英國皇家海軍一直在測試配備「噴氣戰鬥裝」的實用性，期望能像鋼鐵人一樣在水面上飛行，然後迅速登船。從最新公布的影片中可以看到，一名穿著噴氣裝的軍人從小艇拔地而起，平穩地朝著巡邏艦塔馬號（HMS Tamar）飛行，最後順利降落在甲板上。

該訓練歷時3天，共有42名皇家海軍特攻隊參與，主要目的是為了演練「傳統海上登船行動」的替代方案，如探訪（Visit）、登船（Board）、搜索（Search）和扣押（Seizure），一般的流程通常是開著快艇和船艦並行，然後拋出鉤索和梯子，或是從直升機放下繩梯。

一位不具名的前美國特種部隊軍官透露，臨檢小組（VBSS Team）是海上行動中最複雜也最危險的任務之一，通常需要特殊的裝備和訓練才能有效完成任務。一旦「噴射戰鬥服」能夠實裝，就可以快速起飛、降落，然後放下梯子，讓部隊其他人可以上船，終極目標是能夠針對船艦任何位置都能快速抵達，同時「解放雙手」以便攜帶武器，甚至保留重新定位目標和自立逃生的能力。

報導指出，儘管影片中戰鬥服的試驗已經相當成功，但英國軍方仍未確定是否購買該項技術，合作測試仍然是評估的一部份。根據紀錄顯示，該噴射裝最快速度可達每小時136公里，除了用於軍事需求，也被評估用於遠程醫療救援行動中，讓醫務人員可以更快速到達遇難者所在之處。

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