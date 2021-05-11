華航清零2.0估要3個月才能完成　機組員居檢增村里幹事監控

▲諾富特飯店涉一般客、居檢客混住，發生防疫疏漏，觀光局開罰15萬。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者賴文萱／台北報導

國內防疫升級，交通部民航局表示，華航評估清零2.0計畫需費時3個月才能完成，除監督華航執行「清零2.0計畫」，機組員防疫工作也將透過民航局、業者、機組員三級機制加強監理。

民航局表示，華航「清零2.0計畫」已開始執行，指揮中心已將機組員分為安全組及風險組，目前在集中檢疫所或防疫旅宿接受檢疫的機組員，14天檢疫結束後進入安全組，可進入社區或派飛；風險組目前持續派飛，任務結束、完成14天居家檢疫，進入安全組。兩組成員不能相互接觸、禁止混編派飛。

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由於華航評估清零2.0計畫需費時3個月才能完成，諾富特飯店約500間房間供其機組員居家檢疫仍有可能不足，行政院邀集相關單位會商後，不足部分，將考量利用現已收入華航組員之防疫旅宿或集中檢疫所。

▲機組員資料未來將進民政系統，會特別加註記辨識，由民政系統介入監控。（圖／記者李毓康攝）

民航局表示，未來無論國籍或外籍航空公司機組員的防疫工作，均將採三級制予以落實，民航局擬訂計畫或規範後，要求機組員跟航空公司遵行。第一級是機組員自律，在居家檢疫與自主健康管理期間，需遵守規定；第二級是公司積極管理督導；第三級是民航局監督跟查核。目前機組員違反規定，處罰個人，航空公司未善盡管理督導之責，則處罰公司，未來將更嚴格執行。

而華航清零2.0計畫執行期間，指揮中心將指派集中檢疫所之安全及衛生組進駐諾富特飯店，此一模式，目前收住過境不入境的外籍航空公司機組員的防疫旅宿，也將比照辦理。

▲機組員資料未來將進民政系統，會特別加註記辨識，由民政系統介入監控。（圖／記者李毓康攝）

根據民航局規定，國籍航空公司機組員檢疫必須於防疫旅宿、防疫宿舍或符合防疫規定之住家執行。居家檢疫部分，目前由民航局、航空公司與警政機關透過指揮中心設定的電子圍籬系統共同監督，未來則將增加民政系統，由村里長或村里幹事提供協助。

民航局表示，將持續鼓勵各航空公司機組員與同住家人儘速施打疫苗。外籍航空公司機組員防疫措施，則會全程落實，包括專屬防疫通道、專車接送及入住防疫旅宿，業者須負起監督與關懷其機組員之責任。民航局會加強抽查，監督機組員是否遵守防疫規範，並配合地方主管機關對防疫旅宿之督導檢查。

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