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新冠疫苗公費施打對象增加　台東縣14衛生局開放接種

▲▼台東衛生局長脫口爆「案916回鄉居隔確診」　縣府急回：一時失言。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 台東衛生局：新冠疫苗公費接種對象陸續開放，台東縣新增多間可接種單位。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為儘速建立社區群體免疫力，降低疫情傳播機會，中央自10日起已陸續開放第1至8類公費接種對象接種COVID-19疫苗，為提升民眾便利性增加接種意願，台東縣配合中央也自今日起增加多間衛生所可提供接種，請符合公費對象民眾可就近至鄰近合約院所進行接種。

台東縣衛生局表示，因前些日子中央有限制新冠疫苗單瓶接種人數至少8-10人，所以當初全縣僅開放部東醫院、台東馬偕醫院、台東基督教醫院、部立成功分院、關山慈濟醫院及大武衛生所六間醫療院所執行接種，隨中央逐漸放寬公費接種對象，並自今日起開放第七類對象(軍人、軍事機關及國安單位文職人員)以及第八類對象(65歲以上長者)接種COVID-19疫苗，且放寬單瓶接種人數規定，為提升便利性增加民眾接種意願，衛生所陸續加入可執行接種合約院所，這週起新增縣內金峰、池上、卑南、達仁、鹿野、成功、蘭嶼、綠島等8間衛生所，下週將再新增延平、東河、長濱、海端、太麻里及關山等衛生所。

衛生局指出，依據國外接種計畫實施後追蹤研究顯示，相較於未接種疫苗的人，接種疫苗能有效降低感染機率及感染後重症、住院及死亡的風險。由於接種疫苗後，身體需要時間產生保護性抗體，衛生局呼籲符合公費接種對象之民眾踴躍前往接種，接種前應與醫師討論評估相關風險，接種後應於接種單位或附近休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開，接種第一劑後滿8週請依時接種第二劑以提升疫苗保護力。台東縣內新冠疫苗接種合約院所接種時間皆會公告於衛生局官網之新冠疫情防治及疫苗資訊專區：https://www.ttshb.gov.tw/files/11-1000-343.php?Lang=zh-tw ，請符合公費對象民眾可選擇就近合約院所進行接種。如為非公費對象有商務、出國工作、留學及就醫等人道考量需求者，請至部立台東醫院旅遊醫學門診進行預約接種。

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