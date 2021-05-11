中鏢遊藝場在羅東鬧區！鎮長：夜市消毒隔板用餐　戴口罩勤洗手

記者陳以昇、林冠吟／宜蘭報導

中央疫情指揮中心11日宣布新增7例新冠肺炎本土案例，其中5例在宜蘭羅東，案1202因在羅東中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，是最早的發病者，由於中正北路位處羅東鬧區，羅東鎮長吳秋齡稍早也宣布將對羅東夜市進行全面大消毒。

▲羅東遊藝場出現確診者，由於地點鄰近羅東夜市，鎮公所11日派人全面大消毒。（圖／記者陳以昇攝）



羅東鎮診吳秋齡在確診遊藝場前受訪表示，11日中央疫情指揮中心指出宜蘭羅東有5明確診案例，由於中正北路位處羅東鬧區，人潮密集，鄰近羅東夜市，羅東鎮公所也和業者達成共識將對羅東夜市進行全面消毒作業。

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吳秋齡指出，由於夜市出入口眾多，無法落實完整實名制管控，管理單位目前則與攤販業者達成共識，鎮公所會全面要求業者與遊客都必須戴好口罩，夜市內用餐也會有隔板隔離用餐。

吳秋齡最後也向民眾呼籲，民眾外出一定要戴好口罩、勤洗手，網路上目前也盛傳許多確診者足跡，呼籲民眾勿恐慌、勿猜測，應以疫情指揮中心公布的足跡為主。

▲▼羅東遊藝場出現確診者，由於地點鄰近羅東夜市，鎮公所11日派人全面大消毒。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲羅東鎮長吳秋齡呼籲民眾應戴口罩勤洗手，確診者足跡勿聽信網路傳言，應以疫情指揮中心為主。（圖／記者陳以昇攝）