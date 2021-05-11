連揪3例本土確診！2位一線醫師「每例獲1萬元獎金」　陳時中也大讚

▲羅一鈞說明，一線人員透過詳細問診，鎖定遊藝場工作人員及新北蘆洲區居住史。（圖／指揮中心提供）

記者謝承恩／台北報導

中央疫情指揮中心今（11）日公布新增7例本土案例，且感染源不明，全國COVID-19防疫警戒升級為第二警戒！其中案1202、案1203、案1211因身體不適至新北及宜蘭醫院就醫，一線醫護人員察覺有異趕緊通報，才揪出這3起確診案例，陳時中表示「非常謝謝醫師提高警覺，對防止疫情貢獻很大！」依通報獎勵辦法可各獲得1萬元獎金。

國內新增7例本土案例，其中有6例感染源不明，包括宜蘭羅東出現5名確診及新北1例確診，指揮官陳時中更宣布台灣已有社區感染案例且防疫警戒升至二級。醫療應變組副組長羅一鈞表示，這兩起不明原因感染源事件中，是自行到醫院急診，並透過詳細問診得知進一步接觸史。

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▲陳時中說明，這次得以揪出不明感染源確診案例，是因為一線醫護人員警覺性高。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說明，這兩家醫院分別為宜蘭及新北地區，共兩位醫師非常有警覺心，有詢問到新北個案有蘆洲的居住史，羅東個案有2例就醫者，皆在同一間至遊藝場所工作，總共揪出6名不明感染源之確診者，且這些案例並沒有到診所就醫，而是直接到醫院就醫。

陳時中表示，非常謝謝醫師提高警覺，對防止疫情的貢獻很大！羅一鈞說明，「醫師警覺心很高，依規定將給予通報獎金，每例一萬元。」林靜儀醫師也在臉書寫到，「給維持警覺找到感染者的醫療人員和配合就醫的個案支持與肯定！」稱讚第一線醫護人員警覺性高。