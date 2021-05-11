指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

▲大眾運輸防疫措施將升級。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

疫情生變！行政院長蘇貞昌今（11）日中午11時55分突然前往「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，官員透露，因應這次出現「感染源不明之本土病例」階段，自即日起至6月8日提升疫情警戒標準，包含雙鐵禁止飲食、陪病及陪伴者限1人、未配合口罩規定者可予以開罰。

據悉，蘇貞昌在會議中，就COVID-19警戒標準提升至二級「出現感染源不明之本土病例」之應處預為準備，內容應包括權管業務作為之優化措施、現有活動之應處、無法因應之困難處，與會官員包含教育部、內政部、交通部、文化部等。

此外，根據北市防疫計畫三階段措施，第一階段是指，若北市出現不明感染源的本土案例，將啟動第一階段防疫措施，停辦室內超過100人、室外超過500人的集會活動。



若單週出現3件以上社區群聚或1天確診10名以上不明感染源的本土案例，就啟動第二階段。若本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈，則進入第三階段。

指揮中心擬公布措施如下：



1. 未配合口罩規定者可予以開罰。



2. 所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩/使用隔板,並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。



3. 原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。



4. 營業場所啟動人流管制作業，無法落實各項防疫措施者應暫停營業。



5. 交通運輸：雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食，雙鐵禁站票，高鐵取消自由座。



6. 醫院及長照機構：除例外情形，停止開放探親及探視，陪病及陪伴者限1人。