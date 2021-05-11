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防疫升級！新北大型活動異動懶人包　觀旅局：擬好延期備案

▲淡水漁人舞台。（圖／新北市觀旅局提供）

▲淡水漁人舞台日前才宣布照常舉辦。（資料照／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

今（11日）再新增3本土病例，其中一名疑似為新北市五股獅子會前會長，且該案例無出國史，也與諾富特、華航機師染疫案無關聯，感染源頭不明，恐釀群聚感染風險。對此，新北市大型活動目前香魚川路跑確認延期，時間較接近的淡水漁人舞台5/5才宣布照常舉辦，不過，今（11日）因應疫情，觀旅局已擬妥相關延期備案。

▲淡水漁人舞台。（圖／新北市觀旅局提供）

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▲淡水漁人舞台5/5才宣布照常舉辦，不過，今（11日）因應疫情，觀旅局已擬妥相關延期備案。（圖／新北市觀旅局提供）

新北市觀旅局今（11日）表示，因應疫情升溫，雙北市除了原訂5/15舉辦的香魚川路跑已延期到9/18舉辦；另原訂於5/22-6/6每週六日舉辦的淡水漁人舞台活動，除全面提升防疫警戒措施，也擬妥相關延期備案，以因應疫情變化。

▲原訂5/15舉辦的香魚川路跑已延期到9/18舉辦。（圖／新北市觀旅局提供）

▲原訂5/15舉辦的香魚川路跑已延到9/18舉辦。（圖／新北市觀旅局提供）

另外，展至5/22的碧潭水舞展期也將因應疫情變化，隨時做出因應。至於暑假7/10-11的海洋音樂祭、7/24、31的平溪天燈節及8月份的青春金夏趴也將視後續疫情走向，進行滾動式檢討。

至於台北市政府今（11日）下午3點將舉辦臨時疫情記者會，預計由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親上火線說明，預計將對北市防疫是否升級做出最新回應。

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