女大生騎車亡…教務長「超嘲諷PO文」惹爆學生！　本人回應了

▲屏東和生路一段7日發生連環車禍，造成2死1傷。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者戴若涵／採訪報導

屏東一名19歲賴姓女大生7日騎車回家過母親節，不料，卻發生車禍，釀成2死1傷的悲劇！屏東大學接獲通知後，隨即協助處理相關事宜，但沒想到該校教務長施百俊卻在個人臉書中以戲謔的口吻提醒家長，別讓孩子騎機車，若孩子不聽勸的話「他/她很快就會領到畢業證書」，且校方效率很高「知道消息1小時內就能做好了，不用另外繳費」，PO文曝光後引發網友撻伐！

回顧該起車禍，賴姓女大生7日傍晚5時許，騎車行經和生路時，不慎追撞上前方的81歲陳姓老翁，後方45歲林姓大貨車駕駛閃避不及，當場輾過老翁，同時女大生與沿著路緣逆向行駛的另名陳姓騎士對撞，老翁、賴姓女大生經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治，整起事故釀成2死1傷的慘劇。

屏東大學接獲消息後，啟動學生身故處理流程，並成立單一窗口提供服務，將持續關懷家長，強調未來將持續加強推動交通安全教育，以降低學生交通事故發生機率。

事後屏東大學的學生在Dcard上以「教務長施百X又起爭議了，下台吧！」揭露，教務長施百俊竟在個人臉書上PO文，「一大早又接獲學生車禍死亡的消息。R.I.P.，奉勸各位家長，尤其是剛要上大學的新生，如果孩子還能聽勸：請不要讓他騎機車。請不要讓他騎機車。請不要讓他騎機車。(很重要所以說三遍)，如果孩子不能聽勸(現在比例很高)，您就要做好這個心理準備：他/她會很快就領到畢業證書」。

施百俊文末更以相當嘲諷的語氣稱，「各大學的教務處效率都很高，知道消息一小時內就能做好了，不用另外繳費。」施的PO文被轉發到Dcard後，引發學生不滿，紛紛留言砲轟，「好扯喔」、「無法理解身為一個學校老師是用什麼心態打出這段話」，目前施的PO文已刪除。

對此，施百俊接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，自己沒看過學生在Dcard上的PO文，強調當時會發文，是想盡可能向家長宣導交通安全的重要性，就PO文文面上也能看得出意思，PO文是以導師的立場出發，「8年來的經驗這樣告訴我們」，不知道學生不滿的點，強調「我完全沒有嘲諷的意思」。