調查局人員招考　受訓期間約4萬津貼分發起薪7萬

▲嘉義縣市調查站新進招募。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

法務部調查局調查人員特考（三等考試）於110年5月4日至13日開始報名，第一試考試時間8月14日至15日，請於考選部（https://www.moex.gov.tw）或法務部調查局（https://www.mjib.gov.tw）網站特考實訊專區下載報名表單。

▲嘉義縣調查站。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次召開組別有調查工作組、法律實務組、財經實務組、化學鑑識組、醫學鑑識組、電子科學組、資訊科學組、營繕工程組，通過第一試後，還需第二試體能測驗（心肺耐力測驗1200公尺跑走），錄取人員將在法務部調查局幹部訓練所（展報山莊）訓練1年，成績及格者，分發該局及所屬機關（包含山地、離島等偏遠地區）服務，從事反制敵諜滲透、檢肅貪污、防制重大經濟及洗錢犯罪以及查緝毒品等國家調查官工作，無分男女性別、報考組別或從事之調查工作類型，必須服從命令，接受任務指派。

調查局鼓勵調查人員接受各項職務歷練，以豐厚完整調查工作資歷，故原則上新進調查人員須接受外勤第一線工作歷練，將自身專業運用於調查工作上，其中資訊科學、電子科學、醫學/化學鑑識、營繕工程組及調查工作組選試特殊語文之錄取人員，於外勤歷練後，應配合調查局業務需要調任相關專業內勤單位服務，部分錄取人員可能於結業分發後直接派任相關專業內勤單位服務。重點是受訓期間即有約4萬元津貼，結訓分發起薪7萬元。

一、調查局外勤工作包括：

（一）案件調查工作：前期蒐證、案件執行之規劃、詢問、搜索、跟監、守候、拘提、逮捕、借提、還押、通訊監察、調查書類製作及協助公訴蒞庭等調查蒐證作為。

（二）據點工作：全盤掌握所分配轄區之狀況，進行有關國家安全、貪污瀆職、賄選查察、毒品防制、經濟犯罪等情報資料之蒐集及案件線索之發掘。兼具團體及單兵作戰特質，案件執行時須賴團隊分工，據點工作則須獨立進駐轄區情蒐，與各類人士交往、建立關係。

嘉義縣市調查站指出，近日Youtube木曜4超邰智源拍攝「一日調查官」（https://youtu.be/B93KTIu5_98），以親身經歷介紹調查官的日常工作，吸引了240多萬人次觀看，讓社會民眾對調查局的工作更深入的了解，在進入E世代的同時，調查局未來將持續朝國家的調查局、人民的調查局、人權的調查局、科技的調查局、創新的調查局邁進。