費鴻泰嗆「槍斃陳時中10次」　民進黨：扯防疫後腿！應請辭總召

▲台北市議員、民進黨發言人簡舒培。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

對於國民黨立委費鴻泰加碼痛斥「槍斃陳時中10次」，民進黨發言人簡舒培11日表示，他不僅缺乏民主素養跟理性，更徹底否定台灣防疫團隊及全台醫護人員的努力，民進黨嚴正譴責費鴻泰這種與中國大陸裡應外合的行為，要求他立刻道歉，並辭去總召職務。

簡舒培指出，就在國際間掀起一波波挺台參與WHA的聲浪，昨日中國大陸再以「一中原則」為由阻擋台灣，外交部發言人華春瑩說出「沒有人比中國更關心台灣同胞的健康」、「中國政府對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排」等比扯鈴還扯的謊言。

簡舒培表示，台灣的防疫舉世有目共賭，我們有寶貴的醫療經驗能與全世界共享，行有餘力也捐贈口罩協助各國控制疫情，獲得各國的讚賞及肯定，口罩外交證明Taiwan can help，台灣參與WHA絕對可以幫助全世界的醫療防疫。

簡舒培說，世界各國都認同台灣這個國家，就除了大陸，大家都知道，肺炎疫情來自大陸，卻說謊成性、隱匿疫情的結果造成疫情肆虐全球；一個疫情的製造者、隱匿疫情的累犯，竟然還有臉阻擋防疫模範生加入WHA？

簡舒培表示，台灣今年受到國際支持度比過去更多，七大工業國G7外交部長挺台支持台灣參與WHO論壇與WHA；美國國務卿布林肯也發表聲明，嚴正呼籲WHO邀請台灣參與五月底舉行的世界衛生大會，並恢復台灣WHA觀察員地位；「對華政策跨國議會聯盟」在推特發布影片，稱讚台灣是力抗疫情的全世界典範，「拒絕台灣，人人受害。支持台灣，刻不容緩」，力挺台灣參加WHA。

簡舒培提到，相較國際友人齊聲肯定台灣防疫成效，並表達出將台灣納入世界公衛體系的重要性與必要性之際，很遺憾地，卻又看到國民黨出來大扯防疫後腿。

簡舒培表示，國民黨立院黨團總召費鴻泰嗆陳時中「應該被槍斃」，引起社會各界的撻伐，但他毫無悔意，更在政論節目中繼續嗆「應該被槍斃十次」。

簡舒培說，顯然費鴻泰不僅認為自己沒有說錯話，更凸顯活在威權時代裡，這樣的用詞不僅缺乏民主素養與理性，更徹底否定台灣防疫團隊及全台醫護人員的努力，民進黨嚴正譴責費鴻泰這種與中國裡應外合的行為，要求費鴻泰立刻道歉，並辭去總召職務。

▼陳時中、費鴻泰。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

