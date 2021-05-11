　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

費鴻泰嗆「槍斃陳時中10次」　民進黨：扯防疫後腿！應請辭總召

▲▼0409台北市議會,台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員、民進黨發言人簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

對於國民黨立委費鴻泰加碼痛斥「槍斃陳時中10次」，民進黨發言人簡舒培11日表示，他不僅缺乏民主素養跟理性，更徹底否定台灣防疫團隊及全台醫護人員的努力，民進黨嚴正譴責費鴻泰這種與中國大陸裡應外合的行為，要求他立刻道歉，並辭去總召職務。

簡舒培指出，就在國際間掀起一波波挺台參與WHA的聲浪，昨日中國大陸再以「一中原則」為由阻擋台灣，外交部發言人華春瑩說出「沒有人比中國更關心台灣同胞的健康」、「中國政府對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排」等比扯鈴還扯的謊言。

簡舒培表示，台灣的防疫舉世有目共賭，我們有寶貴的醫療經驗能與全世界共享，行有餘力也捐贈口罩協助各國控制疫情，獲得各國的讚賞及肯定，口罩外交證明Taiwan can help，台灣參與WHA絕對可以幫助全世界的醫療防疫。

簡舒培說，世界各國都認同台灣這個國家，就除了大陸，大家都知道，肺炎疫情來自大陸，卻說謊成性、隱匿疫情的結果造成疫情肆虐全球；一個疫情的製造者、隱匿疫情的累犯，竟然還有臉阻擋防疫模範生加入WHA？

簡舒培表示，台灣今年受到國際支持度比過去更多，七大工業國G7外交部長挺台支持台灣參與WHO論壇與WHA；美國國務卿布林肯也發表聲明，嚴正呼籲WHO邀請台灣參與五月底舉行的世界衛生大會，並恢復台灣WHA觀察員地位；「對華政策跨國議會聯盟」在推特發布影片，稱讚台灣是力抗疫情的全世界典範，「拒絕台灣，人人受害。支持台灣，刻不容緩」，力挺台灣參加WHA。

簡舒培提到，相較國際友人齊聲肯定台灣防疫成效，並表達出將台灣納入世界公衛體系的重要性與必要性之際，很遺憾地，卻又看到國民黨出來大扯防疫後腿。

簡舒培表示，國民黨立院黨團總召費鴻泰嗆陳時中「應該被槍斃」，引起社會各界的撻伐，但他毫無悔意，更在政論節目中繼續嗆「應該被槍斃十次」。

簡舒培說，顯然費鴻泰不僅認為自己沒有說錯話，更凸顯活在威權時代裡，這樣的用詞不僅缺乏民主素養與理性，更徹底否定台灣防疫團隊及全台醫護人員的努力，民進黨嚴正譴責費鴻泰這種與中國裡應外合的行為，要求費鴻泰立刻道歉，並辭去總召職務。

▼陳時中、費鴻泰。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲▼陳時中、費鴻泰。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

ET快訊
羅東爆5例群聚感染！消息人士證實：找不到感染源
快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散
傳蘆洲、羅東6本土「感染源不明」！指揮中心回應了
快訊／台股爆量重挫逾700點！　疫情衝擊跌破16600點
快訊／沒戴口罩就罰！　指揮中心擬公布6大措施
宜蘭電子遊藝場女員工傳確診！　1接觸者陽性
快訊／獅子會前會長出席30人餐敘　蘆洲某婚宴餐廳緊急消毒
快訊／傳新北、宜蘭感染源不明　柯文哲15:00宣布「北市防疫
「五股獅子會」前會長驚傳確診　「LINE訊息」完整內容流出
獨／本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國稱「妥善安排台灣參與世衛」　行政院：打壓無所不在

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

蔡英文迎戰8月公投　明提出「四個不同意、台灣更有力」訴求

費鴻泰嗆「槍斃陳時中10次」　民進黨：扯防疫後腿！應請辭總召

費鴻泰批陳時中應該被槍斃　林俊憲諷：國民黨真的是「永懷領袖」

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

快訊／確診獅子會前會長6日出席30人餐敘　蘆洲某婚宴餐廳緊急消毒

國內疫情再爆不明感染源　蘇貞昌籲國人「快打疫苗」

「羅智強就是為了聲量生存的人」　台灣基進諷：可憐啊要蹭到台中

快訊／傳新北、宜蘭確診感染源不明　柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

中國稱「妥善安排台灣參與世衛」　行政院：打壓無所不在

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

蔡英文迎戰8月公投　明提出「四個不同意、台灣更有力」訴求

費鴻泰嗆「槍斃陳時中10次」　民進黨：扯防疫後腿！應請辭總召

費鴻泰批陳時中應該被槍斃　林俊憲諷：國民黨真的是「永懷領袖」

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

快訊／確診獅子會前會長6日出席30人餐敘　蘆洲某婚宴餐廳緊急消毒

國內疫情再爆不明感染源　蘇貞昌籲國人「快打疫苗」

「羅智強就是為了聲量生存的人」　台灣基進諷：可憐啊要蹭到台中

快訊／傳新北、宜蘭確診感染源不明　柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

快訊／新北+宜蘭傳6確診！宜蘭某高中急發通知：有高中生家長確診

彰化年輕男上吊「送肉粽路線急改」　廖大乙：送山上冤魂恐回頭

Lulu百萬粉專頁「2021年發文突被消失」　一開傻眼急喊：求救

回不去了！高雄房價全面翻漲　1字頭倖存區只剩它

盤點電池效能　iPhone 12 Pro Max表現獲第4名　

高雄城堡透天3.65億賣他！建商私人出手　夜市、角地通通買

中國稱「妥善安排台灣參與世衛」　行政院：打壓無所不在

本土疫情升溫！5月演唱會首當其衝　陶晶瑩、許富凱憂二度延期

富邦助印度抗疫　宣佈捐贈3000萬！

確保水路不中斷！高市府出招　出動空拍機勘查高屏溪上游

政治熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

快訊／疫情延燒！蘇貞昌曝「台灣有新狀況」　國人該收心了

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

快訊／確診獅子會前會長6日出席30人餐敘　蘆洲某婚宴餐廳緊急消毒

費鴻泰嗆槍斃陳時中　許淑華落淚：我不夠努力才讓他刻薄扯台灣後腿

北市成功國宅又傳確診　里長急問CDC遭踢皮球

LIVE／華航機師染疫爆不停！蘇貞昌緊急視察指揮中心

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

染疫機師足跡6天後才公布　內湖里長罵陳時中蓋消息「根本太上皇」

陳柏惟問「挑食嗎？吃豬嗎？」　 國防部長傻眼

連勝文拚黨主席　兩劇本扳倒江啟臣　

更多熱門

相關新聞

費鴻泰喊槍斃陳時中　林俊憲諷：國民黨永懷領袖

費鴻泰喊槍斃陳時中　林俊憲諷：國民黨永懷領袖

華航機師、諾富特飯店群聚感染風暴延燒，國民黨立法院黨團總召費鴻泰11日砲轟，衛福部長陳時中防疫疏忽「應該槍斃」，此話一出引發熱議。對此，民進黨立委林俊憲表示，滿腦子想著槍斃人，果然蔣介石精神永遠存在國民黨心中。

費鴻泰喊「槍斃陳時中」惹議　林奕華緩頰：他是基於防疫心切

費鴻泰喊「槍斃陳時中」惹議　林奕華緩頰：他是基於防疫心切

北市成功國宅又傳確診　里長急問CDC遭踢皮球

北市成功國宅又傳確診　里長急問CDC遭踢皮球

陳時中投書外媒　籲世衛納入台灣

陳時中投書外媒　籲世衛納入台灣

費鴻泰嗆槍斃陳時中　許淑華落淚：我不夠努力才讓他刻薄扯台灣後腿

費鴻泰嗆槍斃陳時中　許淑華落淚：我不夠努力才讓他刻薄扯台灣後腿

關鍵字：

費鴻泰陳時中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

快訊／疫情延燒！蘇貞昌曝「台灣有新狀況」　國人該收心了

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面