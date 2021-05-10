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貧父「1碗白飯度日」全給4歲女兒　最新近況曝光！志工含淚笑了

▲▼59歲失業父獨養4歲女兒。（圖／【社團法人愛的延續公益協會】授權提供）

▲61歲失業父對著4歲女兒說，「要不要把妳送人養，別跟著爸爸吃苦了...」女兒馬上扔開手中的餅乾說「爸爸我不要被送走，我以後不會再說肚子餓了...」。（圖／【社團法人愛的延續公益協會】授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

北部一名61歲男子因妻子罹癌，將積蓄投入治療無果，只能淚送妻子並帶著4歲大的女兒到處流浪，靠著接水電工過活，兩人每天只能吃一碗白飯、喝水為生，直到《社團法人愛的延續公益協會》得知消息後幫忙，才讓男子與女童的生活出現轉機。

《社團法人愛的延續公益協會》表示，他們先幫男子償還3個月的房租，並購買二手輕型摩托車，方便男子通勤上班，省去每天步行30分鐘搭公車、火車才能去臨時派遣工作的不便。感人的是，志工要過戶機車時，看到男子將過去蓬亂的外型打理乾淨，似乎準備好要面對未來的新生活，「顯出爸爸為了女兒所做的積極！」

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《社團法人愛的延續公益協會》說，他們避免公開個資，就是為了讓個案的生活可以不被打擾，但仍有不少善心民眾旁敲側擊，會到個案的家門前待著，「讓個性憨厚靦腆的舒爸爸父女倆飽受不斷上門或等待他們回家的困擾，更甚至招來附近居民的異樣眼光」，「懇切的在此呼籲有心幫助的善眾們，您的好意與善心在我們長期的協助計劃下，能否盡量保持關懷的心關注或支持即可，並請發揮同理心別讓您的行動成為讓案主『恐懼的善舉』。」

▲▼最新近況曝光！貧父「1碗白飯度日」全給4歲女兒　志工含淚笑了。（圖／翻攝《社團法人愛的延續公益協會》）

▲▼男子為了女兒，整理好裝扮去工作。（圖／翻攝《社團法人愛的延續公益協會》）

▲▼最新近況曝光！貧父「1碗白飯度日」全給4歲女兒　志工含淚笑了。（圖／翻攝《社團法人愛的延續公益協會》）

此外，男子想在退休之前盡到「人父」的責任，也想避開不斷登門的「善意」，因此透過舊識得到東部山區的水電工作，為期大約3、4個月，協會除了攜帶物資幫忙之外，也代為溝通當地的公幼托兒所，協助女童臨時就學的問題。

最後，《社團法人愛的延續公益協會》考慮男子即將退休，因此向男子承諾，會資助女童的學費、生活費直到成年；另外，等男子工作結束，將協助父母搬到協會附近居住，可以在男子工作之餘，幫忙照顧女童。

協會表示，「每每看著困境孩子能在吃飽後滿足的燦笑，特別讓我們感到不捨與感慨，尤其總是甜蜜笑臉迎人的女童曾經童言童語不願與爸爸分開的願望，眼前我們所有的規劃也正朝著如何周全父女倆不用分離而努力，只盼望每個孩子的燦笑都能建立在未來美好的記憶裡。」

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