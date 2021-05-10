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文大校長徐興慶聲明「不再尋求續任」！　將提校務推動報告負全責

▲▼文化大學今舉行校長交接暨就職典禮，新任校長徐興慶上任，由文大董事長張鏡湖擔任監交人，頒校長聘書。（圖／文化大學提供）

▲徐興慶表示，自己校長職務將於今年11月22日屆滿。（圖／文化大學提供）

記者許展溢／台北報導

文大校長徐興慶今（10日）傍晚發聲明表示，將不再尋求續任校長，盼能回到他所鍾愛的教學及研究領域繼續深耕，自己也會向董事會提出《校務推動與執行成果報告》以供董事審核，並對任內的校務表現擔負起所有責任。

徐興慶聲明提到，從民國107年11月23日起獲聘為文化大學校長，迄今約有兩年半，其間承蒙教育部、董事會指導校務，謹此致謝，並感謝在這段期間，副校長王淑音，教、學、總等行政主管，以及各院院長、系主任、所長等帶領的全體行政及學術團隊，團結且用心於校務推動，並在各個領域均有傑出表現。

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他跟各界報告，雖面臨少子化衝擊，但在校長任內，文大招生穩定成長，109學年度在無法招收陸生的情況下，總招生人數不減反增加158人，110學年度大學個人申請第二階段亦成長172人，在高度競爭的嚴峻現況下，殊屬不易，此乃全體校務團隊盡心盡力的成果。

▲▼ 文化大學校長徐興慶 。（圖／記者崔至雲攝）

▲徐興慶指出，近日內將提出《校推動與執行成果報告》給各位董事審核。（圖／記者崔至雲攝）

徐興慶說，上任後未久即遭遇新冠肺炎疫情考驗，帶領文大同仁超前部署，迄今文大仍然「防疫零缺口」、並無確診者曾進入校園，文大也從未因疫情停課或暫停校務運作，在此特別感謝全體校務團隊的辛勞，並向董事們及各界報告，同仁們不辭辛勞、愛校奉獻的精神令人感佩。

在校務及學術方面，他表示，任職期間，文大所有系所均通過相關評鑑，同時，無論是教師或學生的研究成果也屢獲佳績，深獲各界肯定。其他包括落實大學社會責任、推動實踐聯合國永續發展目標（SDGs）等，文大表現也名列前茅。

徐興慶強調，自己校長職務將於今年11月22日屆滿，為展現負責態度，將於近日內提出《校推動與執行成果報告》給各位董事審核，並對任內校務表現擔負起所有責任。他也鄭重聲明，只要任職校長期間，必定戮力於校務，請各位董事及全體教職員生放心，最後感謝教育部、董事會、文大校友總會以及全體華岡人對他的支持及指導。

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