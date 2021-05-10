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稻江學院提停辦計畫　嘉義高校團體上街籲教育部暫緩核准

▲蹈江師生要求學校給與受教權。（圖／記者翁伊森翻攝）

稻江師生要求學校給與受教權。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣稻江科技暨管理學院今年再度提出停辦計畫，嘉義高校團體近百人今天集結校門口，並遊行至嘉義縣政府廣場辦記者會，盼縣府出面協調教育部暫緩核准停辦，學生原校畢業。

▲蹈江師生要求學校給與受教權。（圖／記者翁伊森翻攝）

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稻江學院去年5月自行宣布停辦，安排既有學生轉學，學生組織自救會抗爭，要求原校畢業。教育部去年7月退回停辦計畫，要求改為「先停招後停辦」，維護師生權益。稻江學院經今年3月24日校務會議、3月30日董事會決議後，已於4月8日再度申請停辦，教育部依法審查中。

稻江師生在無法相信教育部能兌現「原校畢業」承諾狀況下，決定自己站出來，團結嘉義地區關心受教權及稻江未來的高校師生，發起「咱攏佇嘉」行動，高教工會秘書長陳尚志、稻江老師梁瑀宸及學生楊焜麟，以及中正、南華及嘉義大學師生等百人，上午先集結在稻江校門口喊口號，並遊行至嘉義縣政府廣場辦記者會。

嘉義高校團體希望嘉義縣政府發揮影響力、出面協助，捍衛目前稻江已註冊的二、三、四年級全體學生「原校畢業」選擇權，出面協調教育部暫緩核准停辦，制止校方各種強迫轉學手段，要求其聘用合格師資，以確保學生在畢業前能擁有正常受教品質。

另外一訴求是推動未來稻江停止辦學後，資產應由地方政府接手管理；嘉義縣政府在稻江停辦前即應積極規劃校產未來公共用途，不容目前的董事會將校產吞併為私產。

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