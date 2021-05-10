　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「驚悚表格」自爆殘酷數據！夯品牛肉捲嚇哭會員：閉眼吃吧

▲▼好市多內湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多是許多人心中的挖寶聖地。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「來好市多買東西這麼多年了，今天才去注意到牆上有這張表。」一位女網友日前分享一張照片，只見她在點餐區收銀台一旁的牆上看到一張表格。乍看感覺沒什麼，但仔細一看，竟然是「好市多常態性產品熱量參考表」，而超夯的牛肉捲一個就高達832大卡，讓網友都不禁哀號「不敢點了」、「我什麼都沒看到（閉目）。」

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她到好市多消費很多年了，最近才注意到有該張表格，忍不住拍下照片貼出來，笑問其他人「你有注意過嗎？」並hashtag「在點餐區收銀台旁邊牆上有點高的地方且字不大所以沒仔細看很容易忽略喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看看這張「好市多常態性產品熱量參考表」，上面多項美食都是許多人的最愛，但熱量都頗為驚人，像是單片披薩幾乎都要600大卡起跳（300g左右）；超夯的牛肉捲832大卡（343g）、雞肉捲684大卡（342g）、豬肉熱狗448大卡（140g）、蛤蜊濃湯545大卡（450g）。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲一張熱量表嚇呆不少網友。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

另外，若你以為吃沙拉會比較瘦，那可不見得，因為整碗菜加上醬要979大卡（550g）。但這部分熱量會這麼高，則是因為附的那一包凱薩沙拉醬，就有網友指出，「沙拉是因為醬料的關係啦！沒有醬的話熱量其實滿低的」、「沾醬是王道，不沾凱薩醬這個商品就失去靈魂了。」

表格一出，熱愛好市多美食的網友紛紛哀號，「靠邀，牛肉捲……我還是假裝沒看過這發文好了」、「嚇死我了，以後不買牛肉捲」、「看了就不敢點了，好可怕啊」、「我每次都熱狗加湯……」、「眼睛：有看到。理智：你沒看到」、「起司披薩，上週才吃，我們家的最愛……好高啊」、「這些都是還沒加上醬料區的……」

ET快訊
陸直升機墜海！　「空中爆炸」失事畫面曝光
麥當勞貼「亂碼文」千人瘋傳解密！　真相逆轉跪了
立委痛批「害31人染疫」該槍斃！　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5年連開3家！他問「年輕人為何愛開咖啡廳」　網曝1關鍵真相

孫芸芸穿過！辣媽PO親子館「這1幕」...網一看笑翻：菜市場鞋無誤

華航「清零2.0」航班大砍以貨運優先　陸續停飛14天斷病毒傳播鏈

師大附中生棄台大醫「選獸醫系」　校方曝抉擇關鍵：聽從內心聲音

稻江學院提停辦計畫　嘉義高校團體上街籲教育部暫緩核准

陳時中坦言華航內部恐遭「多重病毒侵犯」　須檢疫14天才能回社區

好市多「驚悚表格」自爆殘酷數據！夯品牛肉捲嚇哭會員：閉眼吃吧

高雄琉璃蟻大爆發！市府發1.8萬組滅蟻燈具　再教6大招防蟻害

諾富特司機也中鏢！華航群聚再＋4　一張圖秒懂「35人確診關係」

一天吃3餐其實很傷身！醫師推「空腹力」教你健康斷食16小時

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

5年連開3家！他問「年輕人為何愛開咖啡廳」　網曝1關鍵真相

孫芸芸穿過！辣媽PO親子館「這1幕」...網一看笑翻：菜市場鞋無誤

華航「清零2.0」航班大砍以貨運優先　陸續停飛14天斷病毒傳播鏈

師大附中生棄台大醫「選獸醫系」　校方曝抉擇關鍵：聽從內心聲音

稻江學院提停辦計畫　嘉義高校團體上街籲教育部暫緩核准

陳時中坦言華航內部恐遭「多重病毒侵犯」　須檢疫14天才能回社區

好市多「驚悚表格」自爆殘酷數據！夯品牛肉捲嚇哭會員：閉眼吃吧

高雄琉璃蟻大爆發！市府發1.8萬組滅蟻燈具　再教6大招防蟻害

諾富特司機也中鏢！華航群聚再＋4　一張圖秒懂「35人確診關係」

一天吃3餐其實很傷身！醫師推「空腹力」教你健康斷食16小時

全中運圓滿閉幕 雲林精采飛揚

LINE Bank開戶「好友資料」遭疑被揭露　金管會緊盯！

5年連開3家！他問「年輕人為何愛開咖啡廳」　網曝1關鍵真相

特斯拉「精準塞入」賓館窄門！網友驚呆：開車技術太好了

買牛奶倒水溝事件發酵　北京廣電局禁網綜節目「花錢買投票環節」

爸低頭綁鞋帶1歲兒瞬間消失　發現他倒手扶梯上「3根手指被夾斷」

5大台菜餐廳「打包全吃」不到1千元　新光三越5／12超划算開賣

孫芸芸穿過！辣媽PO親子館「這1幕」...網一看笑翻：菜市場鞋無誤

職籃新聯盟籌組確定　管光中任發起人4企業點頭參賽

耕耘20年有成　土庫商工木球隊奪佳績

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

生活熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

好市多大叔狂唸「比水便宜」　她跟買回家糗了

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

快訊／華航案再確診4人！

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

華航諾富特案再增確診　陳時中取消立院備詢

華航再增確診陳時中急開會！

德基水庫剩3.2%只夠撐15天　砸19億送水

太魯閣號車頭撞破洞　闖軌路人死亡

男蓋愛車樓！意外曝女友「超大頭燈」　

陳沂先賣她手機號碼！雞排妹「色調出招」神反制

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

更多熱門

相關新聞

好市多大叔狂唸「比水便宜」　她跟買回家糗了

好市多大叔狂唸「比水便宜」　她跟買回家糗了

美式大賣場好市多商品量大實惠，推出優惠往往會讓消費者瘋搶，不過一名女網友分享一件糗事，日前逛好市多時因為自己「腦波弱」，被一旁碎念「特價比水還便宜耶」的大叔洗腦，竟然又買了牛奶回家，之後才發現效期只剩不到10天時間，貼文引來許多網友留言。

電腦椅一張近4萬！女子喊貴秒被打臉

電腦椅一張近4萬！女子喊貴秒被打臉

好市多現把妹神器！　媽狂掃4大袋

好市多現把妹神器！　媽狂掃4大袋

逛好市多路人偷瞄！見推車裡「1顆頭」秒懂

逛好市多路人偷瞄！見推車裡「1顆頭」秒懂

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

關鍵字：

好市多costco美食區牛肉捲雞肉捲凱薩沙拉熱量Costco好市多 商品經驗老實說

讀者迴響

熱門新聞

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

采子神隱24天首發聲！

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面