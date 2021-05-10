好市多「驚悚表格」自爆殘酷數據！夯品牛肉捲嚇哭會員：閉眼吃吧

▲好市多是許多人心中的挖寶聖地。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「來好市多買東西這麼多年了，今天才去注意到牆上有這張表。」一位女網友日前分享一張照片，只見她在點餐區收銀台一旁的牆上看到一張表格。乍看感覺沒什麼，但仔細一看，竟然是「好市多常態性產品熱量參考表」，而超夯的牛肉捲一個就高達832大卡，讓網友都不禁哀號「不敢點了」、「我什麼都沒看到（閉目）。」

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她到好市多消費很多年了，最近才注意到有該張表格，忍不住拍下照片貼出來，笑問其他人「你有注意過嗎？」並hashtag「在點餐區收銀台旁邊牆上有點高的地方且字不大所以沒仔細看很容易忽略喔」。

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看看這張「好市多常態性產品熱量參考表」，上面多項美食都是許多人的最愛，但熱量都頗為驚人，像是單片披薩幾乎都要600大卡起跳（300g左右）；超夯的牛肉捲832大卡（343g）、雞肉捲684大卡（342g）、豬肉熱狗448大卡（140g）、蛤蜊濃湯545大卡（450g）。

▲一張熱量表嚇呆不少網友。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

另外，若你以為吃沙拉會比較瘦，那可不見得，因為整碗菜加上醬要979大卡（550g）。但這部分熱量會這麼高，則是因為附的那一包凱薩沙拉醬，就有網友指出，「沙拉是因為醬料的關係啦！沒有醬的話熱量其實滿低的」、「沾醬是王道，不沾凱薩醬這個商品就失去靈魂了。」

表格一出，熱愛好市多美食的網友紛紛哀號，「靠邀，牛肉捲……我還是假裝沒看過這發文好了」、「嚇死我了，以後不買牛肉捲」、「看了就不敢點了，好可怕啊」、「我每次都熱狗加湯……」、「眼睛：有看到。理智：你沒看到」、「起司披薩，上週才吃，我們家的最愛……好高啊」、「這些都是還沒加上醬料區的……」