電商基層男「一年收賄4.1億」！400廠商竟乖乖掏腰包付錢

▲王姓男子利用職務之便，短短一年就收賄4.1億元。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江杭州一名王姓男子在某電商平台工作、擔任最基層的員工，沒想到短短一年時間內，竟收賄高達9,200萬元（人民幣，下同，約新台幣4.1億元），金額之大令人咋舌。

綜合陸媒報導，王男是某知名電商平台的基層員工，主要業務是負責家具類官方旗艦店入駐的審核、批准業務。

因為有高達400多家的商家不符合入駐資格，王男於是利用手中的權限，夥同多名下線，向這些不符合資格的商家收賄，再開後門幫忙上架，短短一年的時間內，共同收賄高達1.3億元（約新台幣5.8億元），且光是他個人的收賄金額，就有9,200萬餘元（約新台幣4.1億元）。

▲王男掌管家具類官方旗艦店入駐電商平台的審核、批准權限，藉此向400間廠商收賄。（圖／翻攝微博）



王男落網後供稱，收賄的金額幾乎沒有動用，長期放在股票的帳戶當中，不過因為投資不順利，到現在已賠了978萬餘元（約新台幣4,373萬元）。

此外，王男還將不法獲利拿來購買黃金，共計花費了6、7千萬元（約新台幣3.1億元），不過這些黃金已被代持的朋友變賣。王男的行為涉犯非國家工作人員受賄罪，已被提起公訴，全案正在審理當中。