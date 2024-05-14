你有遺失焦慮嗎？智慧科技配件讓你重拾無限安全感

▲東西總是隨手亂放的你，經常手忙腳亂找不到鑰匙而有遺失焦慮嗎？（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

某天，你正打算出門遛狗，卻遲遲找不到鑰匙，搞得你心煩意亂，好不容易順利到了狗狗公園，才低頭回覆幾則手機訊息，想不到貪玩的狗寶貝卻瞬間失去蹤影，令你急出一身汗；難得可以出國度假，但卻遇到旅行最掃興的事之一「行李被拿錯」，因而耽擱了行程…，還好現在有了Samsung推出的 Galaxy SmartTag2 智慧防丟器，成為智慧生活族群、旅行者和寵物飼主們的最佳夥伴，有效解決各種棘手的狀況。

▲有了 Galaxy SmartTag2 再也不怕找不到車鑰匙囉！

搭配APP指引搜尋 生活旅遊神隊友

任何你擔心遺失、弄丟的物品，只要掛上 Galaxy SmartTag2 就能輕鬆找回來！透過手機裝置事先下載「SmartThings」APP並完成配對後，就能透過「地圖」精準偵測物品位置及距離，引導你找回失物，即使遺失物離你有段距離，也能透過歷史位置找回。靠近物品時，點選「響鈴」將發出聲響協助你快速找到失物，也可以透過擴增實境（AR）Find技術尋找；萬一不幸遺失寵物或行李，也能透過「遺失模式」，讓任何發現繫上 Galaxy SmartTag2 遺失物品的好心人，透過手機掃描該智慧防丟器，即可查看物主的訊息和聯絡資訊，順利聯繫到你。

▲輕巧時髦的 Samsung Galaxy SmartTag2 ，再也不怕找不到你心愛的物品。

對於熱愛智慧生活的人來說，Galaxy SmartTag2 無疑是個不可或缺的好幫手。只需將這款小巧便攜的智慧防丟器扣在容易遺失的物品上，即可大幅省下每天不停找東西的時間及焦慮感。對旅行愛好者而言，Samsung Galaxy SmartTag2 更是必備配件，輕巧便攜的設計，加上新一代擴增長達500天的超長電池續航力，不論你是環遊世界365天的重度旅行控，或者一年出國2~3次的超chill旅遊家，都不必擔心臨時忘記充電而導致智慧防丟器無法在關鍵時刻發揮作用，安心讓 Samsung Galaxy SmartTag2 成為守護你隨身物品的旅行神隊友。

▲有了 Galaxy SmartTag2 再也不怕別人拿錯你的託運行李。（圖／業者提供）

寵物安全 時刻掌握所在

Galaxy SmartTag2 不僅是一個智慧追蹤裝置，也是寵物飼主們的好幫手！其防水耐磨設計適合毛孩全天候佩戴，無論是散步時臨時遇到大雨，或寵物在戶外草地玩耍，甚至飲水進食接觸到寵物水盆，都無需擔心損壞。此外，全新的寵物散步模式，不僅讓飼主可以輕鬆記錄與毛孩的散步路線，透過 Galaxy SmartTag2 也可以追蹤毛小孩的活動軌跡，再也不怕一不留神毛孩跑遠而走失，也有助了解寵物的運動情況進行健康管理，為寵物飼主們帶來更多的便利和安心。

▲▼善用 Galaxy SmartTag2 再也不怕一不留神，毛孩跑遠了。

外型輕巧簡約而實用的 Galaxy SmartTag2 ，採用全新環型設計，配有耐用的大圈金屬環結構，不僅能夠牢固地扣在寵物項圈上，也可以輕鬆扣在行李箱、鑰匙或任何容易遺失的重要物品上，目前台灣販售最百搭的黑白兩色，輕鬆扣在物品上毫不違和，讓 Galaxy SmartTag2 自然而然融入生活中，協助你在關鍵時刻輕鬆應對，徹底揮別遺失焦慮。

▲時尚又輕巧的 Samsung Galaxy SmartTag2 ，台灣目前販售黑白兩色。（圖／業者提供）

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