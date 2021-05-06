好市多把妹神器賣翻！媽狂掃4大袋　真實上演「海王養成記」

▲好市多頗受國人喜愛。（圖／記者許力方攝）



記者崔子柔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）是許多民眾的挖寶聖地，也有不少臉書社團可以看到網友分享消費經驗，近日就有一位媽媽替兒子買了4大袋「把妹神器」，讓網友看了笑說「這不是暖男，是中央空調啊」、「海王養成記」。

原PO昨（5）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他朋友請他代買4袋米果，說是兒子千交代萬叮嚀要「多買一點」，「現在國小二年級小朋友就搞戀愛學了，每天都在送送小點心」。

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▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



原PO納悶，「那也不用買這麼多吧？」沒想到對方竟回「因為他不只送給一個女同學啊」，讓原PO笑說，把妹神器阿姨給你買齊了，希望你未來變成暖男不要走歪。

貼文引來超過4千名網友按讚，不少人回應指出，「媽媽是想從小就訓練魚池管理？」、「要給每一個女孩一個家的概念嗎？」、「暖男暖到最後變中央空調也不好啊」、「家裡有女兒的，最近要注意看有沒有收到這禮物」、「你兒子是海王嗎？！ 這麼小就…」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

