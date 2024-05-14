弟弟輕生害租屋處變凶宅！房東提告姊姊求償　她要賠183萬

▲何女的弟弟在租屋處內輕生，導致房屋變成凶宅，鄭姓房東提告何女，求償183萬勝訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一名何姓女子2022年間在新北某處租屋，不料親弟弟入住該租屋處時，在屋內輕生，導致房子變凶宅、價格遠低於行情價。房東因為房價降低，氣得將何女一狀告上法院，新北地院也判何女須賠償183萬餘元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，何女2022年3月間向鄭姓房東租屋，承租位在新北某區的大樓，並且允許弟弟帶著兒子一起住進來。

▲何女的弟弟在租屋處輕生，導致房子變成凶宅。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



不料2022年5月間，何女的弟弟在屋內輕生，導致房子變成凶宅，何女也因此向鄭姓房東提出解約、提早搬離。

鄭男同意解約，不過準備出售房屋時，卻因為房屋是凶宅，與周邊同路段房屋的價格相比，低了180萬元，氣得他一狀告上法院，以交易價格減損、房屋清潔費、搬遷費等名義，求償183萬3,153元。

對此，新北地院法官援引民法第184條、民法第432條、第433條等條文的規定，認定何女的弟弟在屋內輕生、導致價格貶損，屬於侵權行為，判何女須賠償183萬3,153元，全案仍可上訴。

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