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社會 社會焦點 保障人權

台南惡狼侵犯女友幼女！趁她熟睡「6度逞慾」還拍私照

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲台南一名男子與單親媽媽交往，沒想到竟利用同居的機會，侵犯單親媽的幼女。（示意圖／123RF）

記者林東良、柯振中／台南報導

台南一名男子阿德（化名）與單親媽媽小花（化名）交往，沒想到同居的期間竟然對小花的女兒伸出狼爪，做出高達6次的猥褻行為、甚至還拍私密照。台南地院審理後，判阿德4年6月有期徒刑，並且沒收扣案之手機。

根據判決書內容，阿德與小花2019年開始交往，2人一起同住在台南某處，小花也帶著女兒共同生活。豈料阿德看見小花的幼女正在睡覺，竟因此心生歹念，動手猥褻得逞。

阿德食髓知味，同居的數年間，又接連多次對小花的幼女做出各種猥褻行為，並且拿手機拍下小花幼女的照片，行為泯滅人性。

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿德事後坦承犯案，並且以20萬元與小花、小花的女兒達成和解。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

阿德的行為被曝光以後，坦承犯案，並且以20萬元與小花、小花的女兒達成和解。小花、小花的女兒也當庭表示原諒、不再追究刑事責任，請求法院從輕量刑，若可以的話給予緩刑的機會。

台南地院審理後，依照犯成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪、犯成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪、犯以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪、犯成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪、犯成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪、犯成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、犯成年人故意對少年犯乘機猥褻罪等罪嫌，判阿德4年6月有期徒刑，並且沒收扣案之手機。

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