被私訊求售「內衣褲+12根毛」！泰女星貼帳戶：曾賣過做慈善...

▲泰國女星指有人出價要購買她「內衣褲+12根陰毛」。（圖／翻攝自微博／泰國頭條新聞）

實習記者高琳景／綜合報導

不少明星都會收到瘋狂粉絲的熱烈追求，甚至有時還會被求售貼身衣物。泰國1名女星爆料表示，近日她收到一名人士傳訊息要求購買她的貼身衣物＋陰毛，於是她直接回覆銀行帳號要對方匯錢，沒想到對方卻直接消失，讓她笑稱「看來這個人沒那麼想買。」

根據《泰國頭條新聞》報導，泰國小有名氣的女主持人Diana曬出對話紀錄表示，對方出價2.5萬泰銖（約新台幣2.2萬元）想購買她的內衣、4.5萬泰銖（約新台幣3.9萬元）的內褲和1萬泰銖（約新台幣8千元）的12根陰毛，並聲稱「如果同意交易，可以先支付7萬泰銖（約新台幣6.2萬元）的訂金，在收到貨後就會支付剩下的尾款。」

▲泰國女星直接將騷擾對話Po上網。（圖／翻攝自微博／泰國頭條新聞）

「Diana」說，當她將銀行帳號傳給對方，並表示「會把錢拿去買呼吸機做慈善」時，對方卻要求先把相關「貨品」拍照作證，Diana則表示「要先收到訂金」，沒想到對方卻再也沒下落。

Diana將這段對話Po上網後寫下，「以前也有類似的人來私訊我，我會將賣出去的錢拿去做慈善，但看來這個人還沒那麼想買。」而另一名女星（Saiparn Apinya）也Po出相關截圖，引發不少圈內好友前來評論，甚至有其他明星表示「這和之前騷擾自己的就是同一人。」