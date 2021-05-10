一天吃3餐其實很傷身！醫師推「空腹力」教你健康斷食16小時

▲日本醫生建議，一周斷食16小時一次，反而有益身體健康。（示意圖／記者黃士原攝）

實習記者陳培鈞／綜合報導

現代人注重健康，一日三餐也特別講究定時定量，但有日本醫師表示，一日吃3餐的習慣，會造成腸胃與內臟的疲勞，民眾每餐除了「吃什麼」之外，也可選擇「不吃」讓腸胃休息，甚至養成一周「斷食」一次的習慣，反而有益身體健康。

根據美國媒體「Wonmen’s Health日文版」報導，日本醫師青木厚史表示，現代人一天吃3餐的習慣，在江戶時代前其實是沒有的，當時除了武士和木匠等體力勞動者外，多半都是一天吃2餐而已。一天進食3次，常會使人不自覺的吃太多，卻沒有察覺到，造成身體負擔。

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青木厚分析，食物平均的消化時間為2-3小時，脂肪高的食物則要4-5個小時，小腸也會花5-8小時吸收營養，剩餘的水分，大腸則得花15至20個小時才能吸收，一天吃3餐，等於讓這些器官不斷處於消化狀態。

▲一天吃三餐，會導致消化系統持續運作，對皮膚、免疫系統都會有不良影響。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

青木厚表示，當胃腸道疲勞且消化功能惡化時，會使食物殘留在腸胃，產生有害物質，不僅會降低免疫力，變得容易感冒，對頭髮、皮膚都會造成不利的影響，更有可能患上癌症。青木厚指出，為了防止病變，就要培養「空腹力」，他舉例，若10小時沒有進食，儲存在肝臟的糖份用完，就會開始分解脂肪，等到第16小時開始，就會有「自體吞噬」行為，此舉能讓細胞新陳代謝、排出廢物、活化細胞與器官。

青木厚也提到，大眾可能難以忍受長時間空腹，所以可以配合睡眠，像是睡前和睡醒的前後各4小時不要吃東西，再加上8小時的睡眠，就可以達到斷食16小時的成果，他還補充，只要一周斷食16小時一次，身體一定有所改變。