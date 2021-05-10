女神朋友養出「工具人大隊」！死會後乖乖解散　她驚嘆：手腕超強

網搜小組／綜合報導

本站日前報導《人妻曬「6年純友誼」！連孩子都照顧 鄉民女神幫QQ：工具人王者》，故事讓網友們驚呼「根本是工具人王者！」Podcast節目「八年級生」也忍不住開聊這件事，除了分享彼此對「King Of 吐偶」的看法，也用身邊朋友跟自身經驗談這件事。

一位人妻網紅在臉書幫男性好友公開徵女友，提到兩人認識6年，一路陪她走過人生的各階段，很感謝對方的陪伴與鼓勵，「甚至可以個人幫我帶孩子」，男子也常常到家中拜訪，婆婆把對方當作是家人一樣對待，過年時婆婆還請男子到家中一起圍爐。

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節目中，哈妹跟控ㄅ就表示，聽到這個故事真的覺得「有看沒有懂」，不懂為什麼有人可以這樣撐6年，哈妹甚至找出專家的心理分析，指出當一個人在進行某種行為，如果偶爾得到好處，就會持續那樣的行為；但反而付出會得到相對應的回報，可能就不會有新鮮感。

控ㄅ接著想到兩人以前曾經聊過「男女之間是否有純友誼？」覺得2件事的本質很相似，自爆大學的時候就曾因為不太懂得把友情界線劃清楚，沒想到卻讓對方覺得這是有機會的意思，但畢竟過程中一直接受男生給出的好處，不免自責好像把對方當成了工具人。

▲示意圖，與本文無關。（圖／pakutaso）

哈妹也分享，身邊有朋友喜歡的女孩子是女神系人物，不僅外型姣好，手腕也高明，女方會透過主動請男生幫忙藉此展開話題聊天，但其實女神不只跟一位男性友人求助，可是不少人都上鉤了。哈妹就直說，女神感覺像開了一個工具人養成班，死會之後，騎士團還乖乖解散。

但哈妹就認為，其實這種事感覺很「結果論」，因為喜歡對方就一定會想付出，如果有追到的話，那就不會是工具人的故事，直說關鍵點應該在「是否知道對方有意思」，若是故意不講白、一直享受對方的付出，那才是把人當成工具人。

最後，如果身邊有朋友被當成工具人，哈妹跟控ㄅ都認為基本上應該是很難勸，不如就讓朋友去跌倒，「畢竟真心對一個人好，其實自己是開心的」，去說嘴反而會讓對方不爽。