世新大學的Podcaster新鮮人　打造師生專屬的Podcast世界

▲世新大學林佳儀老師指導學生錄製Podcast節目。（圖／世新大學提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

和Youtube 相比，Podcast只需靠聽覺且不具獨佔性，讓習慣一心多用的觀眾（聽眾），可以輕鬆上手、彌補時間上與空間上的缺口。世新大學為鼓勵老師們帶領學生與課程結合參與Podcast節目製播，特別與podcast平台合作，讓學生修課後，完成的作品能在Podcast平台上播出，展現學習成果。

觀光系林長郁老師及劉松達老師以打破視覺思考的慣性思維、提供學生不同思考觀念與角度，並完成聽覺敘事企劃呈現手法的教學理念，帶領「觀光傳播新媒體應用」的修課同學，在這個學期完成10集各15分鐘的節目，內容以大學生生活為主軸，分享大學生活的點滴，例如課與課之間的10分鐘下課時間可以做什麼？學生用簡單輕鬆、生活化的方式來分享。

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對於首次開設這樣的課程，授課老師林長郁表示，這是系上首次嘗試結合新興媒體–Podcast融入教學，這樣的做法對於觀光系學生來說是個很特別的體驗，非廣電系的學生能夠進入錄音室，對他們來說是一件很興奮的事情，同時，同學也可以檢視大學學習過程中，有什麼是被忽略但有趣的事物，還可以透過聲音的傳遞，分享給大家。

▲世新大學林長郁老師指導「觀光傳播新媒體應用」課程學生製播節目。

世新大學的老師去年因疫情關係，學習利用視訊的方式上課，或錄製教學影片來取代面授課程，今年世新大學老師們的斜槓多了一個Podcaster的身份。老師將專業的課程內容轉化為線上行動教室，學生可以隨可以讓同學隨地、隨時、隨選、隨聽，不受時空侷限，還可以擴散到校外、甚至全世界，發揮最大的影響力。以教學專業為主題製播節目，除了可以推廣之外，更能達到服務的目的。

例如世新大學法律學院的林恒志院長和非法律系大學生共同製播的大學生的鳥事與法律，就以他們在大學裡學習與校園生活或日常生活碰到的嘔事(鳥事)，所可能引發的法律問題為內容，簡單解析法律問題。

口傳系李佩雯老師的我的一小步-大學生性別平等實踐計畫節目也是系上「性別與溝通」課程的延伸，讓老師們的教心專業課程內容可以轉化為線上行動教室，隨時聆聽不受時空侷限。

▲世新大學的Podcaster新鮮人。

世新大學吳永乾校長也在該Podcast節目製播說明會中鼓勵校內老師們多多嘗試，吳校長強調世新以傳播教育作為辦學特色，積極接軌數位新科技，持續致力產學無縫接軌，而發展Podcast節目製播亦為廣電系辦學重點方向，世新大學作為綜合型大學，必須以課程落實、帶動實質教學，發揮廣電實務教學能量，打造學術界的高檔商品，以保持在學界遙遙領先地位。

此次Podcast合作平臺，好好聽ＦＭ董事長潘祖蔭也特別偕同田麗雲內容長出席，潘董事長強調這是台灣耳朵經濟市場紅利，聽眾對於知識類節目是有需求的，而好好聽ＦＭ致力打造乾淨內容的Podcast環境，不用煽情、刺激等特殊詞彙、腥羶色內容吸引注意力，是適合老師、家長、學生的知識型平台。好好聽ＦＭ更為世新大學設置一個專區，歡迎世新Podcaster新鮮人的加入。

Podcast之所以在台灣市場有驚人了成長，讓媒體、企業都願意投入廣告預算，主要是因為Podcast的收聽時間是不被限制的，聽眾可以利用瑣碎的聲音來聽節目，媒體或企業可藉此增強消費者對品牌忠誠度與建立品牌口碑。相信世新大學的這批podcaster新鮮人，能善用學生的創意結合教師的魅力與專業知識，讓所製播的新節目訂閱率增加，甚至能增加聽眾的黏著度。

▼世新大學馬紹．阿紀老師錄製從前有個馬紹節目。