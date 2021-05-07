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社會 社會焦點 保障人權

醫師夫帶人妻回家壞壞　女院長開門「目睹戰況」霸氣告討千萬

記者黃翊婷／綜合報導

身材火辣的蕭姓皮膚科診所女院長與同樣是執業醫師的王姓丈夫結婚超過20年，沒想到卻在去年9月間撞見丈夫帶小三回家嘿咻，氣得提告求償1000萬元。雖然王男認為求償金額太高，但台南地院法官認為他的行為嚴重破壞配偶間的親密關係，最後裁定應賠償250萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲床,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲王男外遇人妻，遭老婆提告求償1000萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

蕭女在判決書中提到，她與王男結婚超過20年，2020年9月的某一天下午2時許，返家時正好撞見丈夫與李姓女子在家中發生性關係，讓她大受打擊，因此決定提告求償1000萬元。對於妻子的指控，王男坦承的確有外遇行為，但覺得求償金額太高，希望法官能駁回聲請。

台南地院調查，蕭女年約52歲，自知名大學學士後醫學系畢業，現在是某皮膚科診所的院長，名下擁有5間房子、11筆土地等等，財產總額約9083萬餘元；而王男年約53歲，目前是執業醫師，名下有7筆投資，財產總額為122萬餘元；至於小三李女則是家庭主婦，年約45歲，名下有1間房屋、1筆土地、1輛汽車等等，財產總額約1512萬餘元。

法官認為，蕭女與王男都是醫師，均受過高等教育，考量到女方是在家中撞見丈夫與小三發生性行為，精神上受有煎熬，男的行為則嚴重破壞配偶間的親密關係，的確有妨害婚姻關係存續的可能，考量到3人的身分、地位、經濟狀況等因素，求償1000萬元確實有些過高，最終裁定王男、李女應賠償250萬元較為適當，全案仍可上訴。

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