獨／華航「再增新個案」陳時中急開會　確診者是另一機隊飛行教官

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航諾富特案累計31確診，今傳出再增確診！有員工爆，新增確診機師是另一名飛行教官，且不在第一時間匡列的居家隔離名單中。該員工也直指「新增確診教官和案1183都是搭接駁車去做飛行訓練，且確診前似乎不在匡列名單裡」，質疑是匡列太慢。

華航先前確診的飛行訓練教官年約50多歲，為案1183，今年4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，4月28日擔任案1153模擬飛行訓練教官，曾有過接觸，當時根本也不在匡列名單。指揮中心曾解釋，當時兩人是在案1153可傳染期前1小時接觸，所以才沒匡列。

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針對「前1小時接觸」說法，該名員工不僅無法認同，更爆料後來匡列模擬訓練的6名受訓學員之外，根本還有漏網之魚。員工表示，要去做飛行訓練的教官，可以搭乘接駁車從台北市到總公司，員工質疑「為什麼到昨天也只說只匡列了6名受訓學員？卻沒有說匡列一起搭過接駁車的人？或是根本匡列太慢？」

對於新確診飛行教官，員工也透露，該名新確診教官年約50歲，是另一個機隊的機師，由於他們都會搭乘接駁車去做訓練，所以在5/2~5/5之間，可能有和案1183一起搭過接駁車。針對華航再爆疫情，指揮官陳時中今早也緊急取消立法院行程，召集華航和交通部開會，詳細狀況有待指揮中心下午記者會說明。