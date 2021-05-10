紐約市「數百具新冠遺體」沒下葬！冷凍1年　還放在碼頭貨櫃車上

The bodies of New York City coronavirus victims are still being stored in refrigerated trailers converted into makeshift morgues during the height of the pandemic one year ago, according to the medical examiner's office.https://t.co/XMTHfBdouQ — Марк Филипп (@markphilo) May 8, 2021

記者吳美依／編譯

美國新冠肺炎疫情趨緩，卻又爆出驚人消息。紐約市法醫辦公室證實，數百名病逝患者的遺體至今未下葬，仍保存在南布魯克林碼頭（South Brooklyn Marine Terminal）的冷凍貨櫃車中。

CNN、《美聯社》等外媒報導，紐約市法醫辦公室發言人迪賽爾（Mark Desire）表示，這些冷凍貨櫃車一共保存750具遺體，但並非全都是新冠患者。他說，臨時太平間的建立，是為了在殯葬業壓力緊繃的疫情高峰期，替死者提供更長期的儲存空間，也讓家屬擁有更充裕的時間，完成後續規畫與安排。

迪賽爾表示，法醫辦公室正在協助家屬處理後事，懷抱敏銳同理心，以個別案例方式逐一溝通，就是希望確保民眾「以他們認為最適合的方式，讓（去世的）至親好友安息」。

▲由於殯儀館冰櫃超載，死者被放入冷凍貨櫃車中暫時安置。（圖／路透）

紐約市去年春天迎來疫情高峰，2020年4月初，單日通報超過800起死亡病例；另據疾病管制與預防中心（CDC）數據，該市4月5日當周每天平均566人染疫病逝。

紐約市當時醫療體系逼近崩潰，殯儀館全滿，公私相關單位租借或購買冷凍貨櫃車，暫時存放遺體，首席法醫辦公室實施採購，聯邦緊急事務管理署（FEMA）也提供80輛貨車與卡車。據悉，前一次採取類似緊急措施，是在2001年的911恐怖攻擊事件。

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