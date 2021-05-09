優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

▲嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國防部前部長嚴德發曾在立法院宣示，國軍所有豬肉供應，以使用國產豬為原則，優先使用國產食品。未料，國防部報告卻指出，早在2020年2月26日開始採購進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，萊克多巴胺應為「未檢出」。

日前爆出國軍副供站出現「欣樂食品-御膳里肌豬排」，外包裝原產地寫台灣，但內包裝標示美國，因此，立法院外交及國防委員會10日邀國防部針對「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」進行專案報告，並備質詢，書面報告9日送抵立法院。

該報告指出，國防部從2020年2月26日至2022年2月25日採購進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，2020年8月26日至2022年8月25日採購罐頭食品，萊克多巴胺應為「未檢出」，由採購單位伙委透過副食供應中心投單系統，於提領前2日上網訂購。

國防部在報告中說明，國軍副食品以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品，一直都是使用國產具優良標章的冷凍豬肉；豬肉加工品有部分廠商採用進口原料，合約至111年，仍須依約執行，後續加強訪廠及抽樣送驗，檢驗結果及原料產地，於副食供應中心投單系統公告，讓各單位在採購食材時，知道廠商食材來源(國內或是國外？哪一國家？)，各單位都能按照需求選擇。

國防部強調，有關進口豬肉及豬可食部位用於豬肉加工或罐頭食品，副食供應中心於2021年1月13日與廠商合意完成修約，增訂萊克多巴胺「未檢出」之條款及罰則；另持恆每月抽樣送驗及不定期訪廠，並宣導國軍各單位，為避免爭議，宜優先採購國產食材。