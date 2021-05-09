　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

▲▼立法院國防委員會 國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國防部前部長嚴德發曾在立法院宣示，國軍所有豬肉供應，以使用國產豬為原則，優先使用國產食品。未料，國防部報告卻指出，早在2020年2月26日開始採購進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，萊克多巴胺應為「未檢出」。

日前爆出國軍副供站出現「欣樂食品-御膳里肌豬排」，外包裝原產地寫台灣，但內包裝標示美國，因此，立法院外交及國防委員會10日邀國防部針對「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」進行專案報告，並備質詢，書面報告9日送抵立法院。

該報告指出，國防部從2020年2月26日至2022年2月25日採購進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，2020年8月26日至2022年8月25日採購罐頭食品，萊克多巴胺應為「未檢出」，由採購單位伙委透過副食供應中心投單系統，於提領前2日上網訂購。

國防部在報告中說明，國軍副食品以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品，一直都是使用國產具優良標章的冷凍豬肉；豬肉加工品有部分廠商採用進口原料，合約至111年，仍須依約執行，後續加強訪廠及抽樣送驗，檢驗結果及原料產地，於副食供應中心投單系統公告，讓各單位在採購食材時，知道廠商食材來源(國內或是國外？哪一國家？)，各單位都能按照需求選擇。

國防部強調，有關進口豬肉及豬可食部位用於豬肉加工或罐頭食品，副食供應中心於2021年1月13日與廠商合意完成修約，增訂萊克多巴胺「未檢出」之條款及罰則；另持恆每月抽樣送驗及不定期訪廠，並宣導國軍各單位，為避免爭議，宜優先採購國產食材。

ET快訊
快訊／北市河濱公園　驚見一具浮屍
全村強押「全裸洗門風」！23歲嫩妻遭公開偷腥片　崩潰自盡
快訊／27歲男送醫不治！　與7歲男童雙雙溺斃
7歲兒才喊「爸爸救我」…下秒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告
女大生訂高鐵票驚見「5折優惠」！ 內行人解密：這3時段買得到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

快訊／我駐印度外交官單日確診＋2　吳釗燮評估緊急因應方案

劉志斌赴美返台未隔離還主持月會？　海軍回應了

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：昔「促統」有骨氣現在是「被統」

陳以信公開大學時期「過肩飄逸長髮」與母合照！網驚：以為是姐妹

F-5E戰機事故有38起「人因」　空軍下令：飛行教官嚴禁謾罵學員

第一個沒媽媽的母親節　趙少康：我真的很想念妳

「三位媽媽同一個心願...」國民黨母親節溫馨喊話：堅決反對孩子吃萊豬

74.5%不認同九二共識　民進黨：馬英九、國民黨別沈溺在幻覺中

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

快訊／我駐印度外交官單日確診＋2　吳釗燮評估緊急因應方案

劉志斌赴美返台未隔離還主持月會？　海軍回應了

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：昔「促統」有骨氣現在是「被統」

陳以信公開大學時期「過肩飄逸長髮」與母合照！網驚：以為是姐妹

F-5E戰機事故有38起「人因」　空軍下令：飛行教官嚴禁謾罵學員

第一個沒媽媽的母親節　趙少康：我真的很想念妳

「三位媽媽同一個心願...」國民黨母親節溫馨喊話：堅決反對孩子吃萊豬

74.5%不認同九二共識　民進黨：馬英九、國民黨別沈溺在幻覺中

慶祝「溫馨五月天」　正聲台東電台與聽友歡慶同樂

「到底能不能破門？」他急救火...撬開門賠8萬　消防員吐現實面

連續10次存款「一直行備註」感謝媽媽！　過來人曝慘例

最強三寶媽！攜愛女勇闖維也納奪弦樂獎　懂吃和牛開燒烤餐廳

英王室兄弟檔失和18個月！記者爆遭威廉疏離：只因「親近哈利」

寶可夢「超級球」真實版升級了！中間按鈕會發光　快納入訓練師收藏

五堅情唱完...粉絲跟著走人　動力火車上台委屈曝慘況

分房妻小腹隆起…男「1年↑沒做」氣炸！親媽出面挺媳　1句話打臉他

5個月孕肚太會藏！嫩媽停「婦幼車位」被挑釁　駕駛嗆：又沒懷孕

古早炒麵＋辣醬太誘人！台中經典早餐　傳香3代在地吃法一次曝　

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

增加育兒福利　蘇貞昌祝母親節快樂

幫許崑源女兒喬車位未果　店家遭飆罵「囂張三小」

學者：2025年後共軍犯台　或採「超地平線」作戰

賴品妤一張照讓網驚：曾玟學像「受」

空軍下令：飛行教官嚴禁謾罵學員

顏寬恒與草爺減肥插賭　他落敗了

確診足跡到訪內湖！鄰近湖光市場　北市環保局緊急消毒

公文比病毒慢　柯逆時中：我們的錯？

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

雲豹甲車偷換掉陸製零件、底盤漏油？　國防部

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：現在是「被統」

印度單日確診高達40萬人　我駐印外交官已7人染疫

學者：沒有九二共識只能自求多福

陳以信大學時期「過肩飄逸長髮」照曝光

更多熱門

相關新聞

國軍證實吃美豬　美女發言人轟：蔡政府承諾破功

國軍證實吃美豬　美女發言人轟：蔡政府承諾破功

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，前國防部長嚴德發曾宣示「國軍優先使用國產食品」，但海軍左營副供站已在3月正式購入美豬。對此，國民黨美女發言人洪于茜痛批，當前蔡政府的問題在於失信於民，任何的保證很快就破功，「欺騙國軍弟兄不可取」。

青年從軍竟落得「認賠殺出」

青年從軍竟落得「認賠殺出」

連長找男女士官狂歡　嗨玩脫衣脫到「剩內褲」

連長找男女士官狂歡　嗨玩脫衣脫到「剩內褲」

美豬到哪去？羅智強：搞了半天進國軍弟兄肚子裡

美豬到哪去？羅智強：搞了半天進國軍弟兄肚子裡

美豬進軍營！　陸勤部：未驗出瘦肉精

美豬進軍營！　陸勤部：未驗出瘦肉精

關鍵字：

國軍國產豬進口豬嚴德發

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

婆婆生日當眾酸不會做人　媳婦反嗆爆華麗K.O

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

半夜如廁傳敲門聲！她開門遭怒瞪

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

雞排妹輸慘！陳沂放大「美尻照」逼掩面

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面