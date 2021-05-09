死蟋蟀惡臭揭「蟲王爭霸賽」黑幕　「以蟲會友」賭資超200萬元

▲警方破門而入時，地下鬥蟋蟀賭局正透過直播，即時讓下注賭客觀看。（圖／翻攝法制日報）

記者魏有德／綜合報導

安徽省蕪湖市警方日前在轄區內公共垃圾桶發現，每隔幾日便有人丟棄大量死蟋蟀，數量超過幾十隻，其散發出的惡臭令附近居民相當困擾。當地警方調查後發現，有人打著「以蟲會友」的名義舉辦線上「蟲王爭霸賽」，利用地下鬥蟋蟀賭局獲取高額賭資近50萬元人民幣（約新台幣200萬元），遂將2名嫌疑犯逮捕進一步偵辦。

▲王姓主嫌將飼養的蟋蟀裝在不同罐子裡，用編號辨別。（圖／翻攝法制日報）

《法制日報》報導，王姓嫌犯每日選出16隻蟋蟀，分別進行編號後，將每隻蟋蟀的影片展示發佈於微信群中，供群內人員參考下注。王姓嫌犯當晚再進行直播這16隻蟋蟀的爭鬥情況，決出前幾名，最後按照事先設定的賠率，分別賠付下注的賭客，沒有下中的賭注，則全部被該主播收入囊中。

被查獲的鬥蟋蟀直播被稱作「蟲王爭霸賽」，有詳細的選蟲（蟋蟀）規則。每次參加比賽的蟋蟀有16隻，參與賭博人員要繳納報名費，每隻蟋蟀50元（人民幣，下同）一注。每晚7時半開放下注，時間為一分鐘。每人每隻蟋蟀最多可下3注，個人當日24注封頂。

蕪湖警方了解地下賭局操作模式後，在王姓嫌犯進行「蟲王爭霸賽」網路直播當下破門而入，只見直播台中央，擺放著一個橢圓形的透明鬥盆，透過兩盞大燈的照明，兩隻蟋蟀在鬥盆內爭鬥。鬥盆外，左右兩邊竪立著「參賽選手」的號碼牌，王姓嫌犯坐在桌前主持鬥蟋蟀並解說比賽。

▲安徽蕪湖警方破獲一起假借「以蟲會友」名義，實際經營鬥蟋蟀地下賭場的案件。（圖／翻攝法制日報）

經查，王姓主嫌曾以網拍蟋蟀為業，但銷量並不樂觀。自2020年8月起，王姓主嫌入駐直播平台成了一名鬥蟋蟀的主播，並以「瘋狂的蟋蟀」為名，一時間吸納了幾百名粉絲。王姓主嫌見鬥蟋蟀有市場，遂以「以蟲會友」的名義在粉絲中篩選有下注意願的人，將其拉入自己另外建立的「微拍堂蟲友交流」微信交流群，並招募袁姓共犯作為助手，不久後，該微信群就增至400餘人。

目前，王姓、袁姓兩名嫌犯已遭逮捕，非法獲利正待進一步覈算，案件正在進一步偵辦中。