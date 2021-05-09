公布輾腳警對話錄音！　駕駛還原去「議員服務處」現場

記者陳俊宏／綜合報導

桃園警分局莊姓員警被一名黃姓駕駛壓傷腳，提告傷害和肇逃；肇逃部分不起訴，傷害一案判黃男拘役10天。黃男不滿打算反告誣告，並公布和員警的對話錄音檔，且否認找議員關說。警方則回應，本案桃園地院已做出判決，警方尊重司法，也尊重雙方當事人意見，一切希望到此為止。

這起事件發生在2020年6月，當時黃男為了禮讓來車，被莊員誤認為是違停，而在過程中不小心輾到莊員的左腳，讓對方當場氣炸，氣得直呼要提告對方傷害、肇逃。而這段影片在網路上曝光之後，引發社會關注，也讓不少網友湧入臉書痛罵莊員的行徑。

▼莊姓員警因輾腳案遭網友公審，事後還控告肇事逃逸，但最後以過失傷害罪結案。（圖／翻攝爆料公社）



黃男向《東森新聞》公布莊員在提告前，兩人的通話錄音，只見黃說「還是我們要找個時間談一下和解」，莊則笑回「目前喔，因為我這幾天都要上班。」

黃男則被反控找議員施壓，對此他否認關說，強調被告後才去議員服務處找免費法律諮詢服務，剛好議員、律師都在現場，所以那時議員、律師有給他一些建議。現在他打算對莊員提出誣告告訴。

針對黃姓車主的質疑，莊員8日曾向直屬長官說，願意遵從長官指示休假冷處理，不再回應本案。桃園市警局也表示，本案桃園地院已做出判決，警方尊重司法，也尊重雙方當事人意見，一切希望到此為止。