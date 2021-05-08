6女1男極樂遊艇上露點野戰　不雅片外流「女主角身分曝光」

圖文／鏡週刊

先前才爆出一群東歐模特兒故意在某摩天大樓陽台上，集體裸體拍攝，不料，近日再傳出一票東歐正妹在土耳其的果賽克港（Gocek Bay）租了一艘遊艇，大膽在船上裸體，更有目擊者稱有人在船上做愛，大尺度完全超越「老司機上車」等級，卻也惹怒當地穆斯林。

根據英國《每日星報》報導，有6名烏克蘭正妹與2名男子，在土耳其的果賽克港租頂級遊艇上疑似開趴，甚至還有錄下的影片，影片中大票人全裸甚至露點，大膽的在遊艇上曬日光浴，大方地任由他人攝影，更有目擊者指出，現場還有人擺出做愛姿勢。

影片一曝光，引來當地軒然大波，因影片拍攝時間適逢武漢肺炎（亦稱新冠肺炎，COVID-19），更一度違反當地的聚集禁令，以及穆斯林的齋戒月，除了引來當地民眾不滿，隨後也遭到警方調查，隨即女子身分也跟著曝光。

據報導，21歲女模柯柯娃（Ruslana Kovkova）等一行人，被土耳其警方調查問話後釋放，傳出這6人目前都已回到烏克蘭。其中一名參加遊艇活動的女模維托娃（Julia Vetrova）事後坦承確實遭警方盤查，不知照片為何會流出甚至上報，大呼還好事後沒事，並勸大家「最好還是不要在穆斯林國家隨意拍攝裸照。」

另外，也有消息更指出，其實這6名烏克蘭正妹在遊艇上的煽情行為，目的是要模仿先前在杜拜，有一群東歐模特兒故意在一處摩天大樓陽台上，集體裸體拍攝。



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