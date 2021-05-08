酒駕遭吊照！曳引車運將「無照上路」輾斃騎士…遭求償733萬結局曝

▲劉姓男子酒駕遭吊照後，無照上路輾斃一名男騎士。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／綜合報導

屏東一名劉姓男子因酒駕遭到吊照，但卻未依規定重新考領，2019年12月16日開著曳引車行經屏185縣道時，於超車過程輾斃一名潘姓騎士。刑事部分，劉男被依無照駕車因過失致死罪，判刑1年8月。事後，潘的家屬另向劉男及其汪姓雇主、靠行的貨運公司求償733萬9716元，案經屏東地院審理後，日前判潘男家屬獲賠553萬9716元為適當，可上訴。

判決指出，劉男原考領聯結車駕駛執照，2014年1月10日因酒駕遭註銷駕照，但他未依規定重新考領，竟無照駕駛。2019年12月16日中午12時許，劉男開著曳引車沿屏185縣道由北往南方向行駛，不料，在超車時，與潘姓騎士發生碰撞，造成潘男人車倒地，還遭曳引車輾過。然而，潘男經送醫搶救後，因頭部外傷、左前臂開放性骨折且全身多處鈍性傷，最終仍是宣告不治。

刑事部分，屏東地院勘驗相關事證後，考量劉男坦承犯行，但未與家屬達成和解等情狀，依無駕駛執照駕車因過失致人於死罪，將劉男判刑1年8月。民事部分，潘男家屬認為劉男以及其汪姓雇主、靠行的貨運公司皆有責任，因此針對喪葬費、醫療費等費用，一併提告求償共733萬9716元。

審理期間，貨運公司表示，公司與汪姓雇主係靠行關係，而他們並非劉男之僱用人，因此公司並不需要負起連帶賠償責任。不過，屏東地院認為，貨運公司有向靠行人收取費用，且該輛曳引車印有貨運公司名稱，故能認定貨運公司也是劉男僱用人，最終審酌後，扣除已領取之強制汽車責任保險理賠金，判潘男家屬獲賠553萬9716元為適當，全案仍可上訴。

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