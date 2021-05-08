接觸時間在「可傳染期前1小時」！華航飛行教官未被匡列原因曝光

▲接觸時間在「可傳染期前1小時」，陳時中說明飛行教官未匡列原因。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特案再增2人確診，分別為華航50多歲機師（案1183）與妻子（案1184），其中案1183曾於4/28擔任擔任過確診機師案1153教官，當時因專案採檢陰性，被列為自主健康監測。指揮官陳時中將案1183感染源指向案1153，推測是在可傳染期前1小時被感染。當天一同接受飛行訓練者，還有1教官、1學員，已全數列居家隔離。

依據指揮中心公布資料，案11834/19、22分別執勤至越南、泰國，4/24日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，4/29接種第一劑AZ疫苗，卻在5/4日出現全身倦怠、5/6出現發燒症狀，同日就醫採檢，於今日確診（Ct值16），目前感染源待釐清，但不排除列為本土個案。

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陳時中在記者會中表示，1183與案1153是在4/28晚間9時至11時進行模擬飛行訓練，同時在場的還有1名教官、1名學員。案1153是在5/1發病、5/4確診，發病日前2天為可傳染期，居家隔離者也從4/29零時起開始匡列。也因如此，在可傳染期前1小時接觸的案1183並沒有在當時匡列的名單中。

今日公布個華航諾富特相關確診者中，案1184為本國籍50多歲女性，為案1183之同住家人，因案1183檢驗陽性，於5/7由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值23）。指揮中心也公布初步足跡，個案於5/5 11點左右到台北富邦銀行內湖分行，目前正在與警政單位釐清路徑，相關接觸者仍在調查中。

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