影／馬英九體驗搭台中捷運　「這步驟」就卡關

記者楊蕓／台北報導

台中捷運綠線25日正式通車，前總統馬英九親自體驗搭乘，2日在臉書發布「台中捷運番外篇」影片，畫面中由於馬英九不熟悉中捷的悠遊卡加值系統，在加值悠遊卡環節一度卡關，未先點選加值鍵就急著「塞」入紙鈔，尷尬畫面與年初拍攝賀歲片在台北捷運購票時似曾相識，影片最後也表示「加值任務下次一定會成功！」

馬英九2日在臉書發布「台中捷運番外篇」影片宣傳台中捷運，他表示，上週出席台中捷運綠線通車典禮，結束後搭乘捷運到高鐵烏日站。今年初搭乘台北捷運買年貨，因為太久沒搭乘，不太熟悉購票系統，搞了好久才成功買到票。當時不少網友留言問他，為何不用悠遊卡呢？

馬英九說，所以這次他有備而來，準備使用悠遊卡搭捷運。沒想到，台中捷運和台北捷運的操作方式不一樣，又卡了很久才加值成功...。

▲馬英九搭乘台中捷運。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

中捷綠線4月25日正式通車，馬英九當天親自出席通車典禮，並在臉書分享搭乘台中捷運的體驗，他表示，中捷綠線無論是設備、管理與效率，比台北捷運毫不遜色。不過，相較蓋捷運，養捷運更不容易，捷運一定要形成路網，才能帶來軌道經濟效益，捷運綠線是台中捷運網路化的第一步，未來還有藍線（與綠線十字交會）、橘線（機場捷運）將一一推動，祝福在台中市長盧秀燕的努力下，台中的捷運路網儘速成型，市民共享便利。