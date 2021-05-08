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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

紅衣女25樓墜落畫面曝光！　一樓租客秒退房...「她雙腿全斷！」

記者任以芳／綜合報導 

大陸各大網站流傳短視頻，一名身穿紅衣女子在房間陽台護欄外跳舞，從25樓處意外墜樓。事情發生後，該樓的一層住戶立刻搬走或退房，甚至有人一整晚不敢關燈睡覺。根據目擊者描述，社區保安曾經勸阻，該女子說「沒事，我在拍視頻。」之後就意外墜樓。

根據視頻顯示，女子全身都是紅色，連鞋子都是同色，站在小區高層的陽台護欄外，扭動著身體在舞蹈。儘管，動作不是很大，但毫無任何安全措施，還不時單手抓住陽台欄杆。

最後，紅衣女子墜落，目擊民眾被嚇到尖叫，「啊！！掉下來了！」

▲▼大陸三亞紅衣女子跳舞後，意外墜樓 。（圖／翻攝 星視頻、九派新聞）

▲大陸三亞紅衣女子跳舞後，意外墜樓 。（圖／翻攝 星視頻）

綜合陸媒報導指出，該樓的一層住戶當天立刻或者退房。還有目擊者稱，「我隱約看到紅衣女倒臥地上，沒有流血，但是雙腳都摔斷了！怕的一整晚不敢關燈睡覺。」

事後，社區管理員透露，「這名紅衣女是短暫租客，入住後已經不是第一次在陽台外面跳舞，精神正常說話正常，沒想到會掉下去。」

意外發生前一刻，曾經有人多次向社區保安反應實在太危險，還有其他租客上門勸阻。該女子一直表示沒事，自己只是在拍視頻。 結果，在錄製期間發生意外，突然從25層樓跌落身亡。

▼大陸紅衣女子在25樓外陽台邊跳舞，曾有人勸阻 。（圖／翻攝 星視頻）

▲▼大陸三亞紅衣女子跳舞後，意外墜樓 。（圖／翻攝 星視頻、九派新聞）

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