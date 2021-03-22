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竹圍漁港紅衣女看海恍神險遭滅頂　警衝入海中及時救回

▲紅衣女子因母喪恍神掉入海中，員警奮勇救起。（圖／大園警分局提供）

▲紅衣女子因母喪恍神掉入海中，員警奮勇救起。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市邱姓女子22日凌晨因喪母心情差找友人訴苦後，獨自到竹圍漁港看海散心，友人擔心邱女發生意外，於是向警方通報。警方獲報後立即前往海邊搜尋，果真發現身著紅衣邱女的身影，她半身在水中並不斷呼救，員警見狀趕緊衝上前將人拉回岸邊，及時挽救邱女生命。

▲▼員警對邱女勸說讓她恢復心情。（圖／大園警分局提供）

▲▼員警對邱女勸說讓她恢復心情。（圖／大園警分局提供）

▲▼員警對邱女勸說讓她恢復心情。（圖／大園警分局提供）

警方表示，邱女於今日凌晨傳訊息向李姓友人聊天訴苦，在聊天的過程中邱女透露其情緒低落，並表示想到竹圍漁港看海解悶，李男擔心邱女在深夜獨自到海邊會有危險，遂立即向警方報案。

竹圍派出所所長陳隆應、警員林煒峻獲報後，立即依照李男提供的線索前往竹圍漁港搜尋，果真在沙灘旁找到邱女平時使用的機車。員警以探照燈巡視四周，隱約見到有女子半身泡在海水中不斷呼救，且被海浪拍打無法站穩，員警見狀不顧自身安危，立即衝上前將人拉回岸邊，經救護人員到場檢查，邱女意識清楚身體並無大礙。

警方隨後將邱女帶返所關懷，邱女表示是因為母親近日過世，走不出喪母之痛，加上人際關係等因素，導致心情不佳，才想獨自去海邊散心，但因一時精神恍惚往海中走去，回過神來已水深及腰，幸好員警及時救援，才讓她得以平安無事。

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