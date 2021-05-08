辣妹藏32號套房！見他進門秒問：要不要做　答應後結局傻眼了

▲劉女被依法判5月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名劉姓女子日前以每個月5千元之代價，將某間賓館套房租賃給陳姓女子，讓對方可以在房間內，以一次1200元的價格，與不特定男客從事全套性交易。對此，台中地院審理後，依法判劉女5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，劉女基於使女子與他人為性交行為，而容留之犯意，以5千元價格將賓館的32號房間出租給陳女，容留陳女在上開房間內，與不特定男客從事性交易，而其收費方式為每節30分鐘1200元，每次交易經男客同意後，就由陳女將男客帶入房內開始進行性交易行為。整起事件直到某次，陳女與一名男客進行歡愛到一半時，警方恰巧前來臨檢，才讓整起事件曝光。

事發之後，劉女對於容留女子進行性交易之案情坦承不諱，但堅稱沒有媒介性交易行為，而陳女證稱，「當時男客走進店內，我就有問對方要不要做，對方說要之後，我就帶他到32號房」男客也證稱，「我進入賓館時，是陳女問我要不要做，我不知道劉女有沒有在場」勘驗兩人之證詞可知，劉女並沒有居間媒介兩人進行性交易。

對此，法官認為，劉女已經不是初犯，卻仍是不知悔悟，為謀一己私利，容留女子為性交易行為，扭曲社會價值觀，並助長色情氾濫，敗壞社會善良風氣，惟考量其犯案後坦承犯行，態度尚可，犯罪手段尚屬平和，沒有用暴力脅迫之情形，審酌其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依圖利容留性交罪，累犯，判處有期徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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