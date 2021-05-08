女高中生人牆擋車！2騎士車禍倒地　遭「圍護」止血扶上救護車

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市保安一路與保安二路口7日下午17時許，二名女性民眾發生機車擦撞事故，消防局第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護，現場因處交通要道，幾位路過高中女學生隨即上前圍成人牆保護受傷騎士免於二次傷害，直到救護人員到場，讓圍觀民眾直說讚。

▲女學生見街口車禍圍成人牆避免騎士二次傷害。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護人員抵達現場時，現場為機車與機車發生擦撞，食品雜貨、機車車殼散落一地，現場滿目瘡痍，二名女性騎士分別摔飛在不同地方，幸賴旁邊有數名女高中生上前圍繞在二名傷者身邊並幫忙止血，在救護車抵達前，已先行安撫患者情緒，

救護人員到達現場處理、評估，其中一18歲女騎士臉部腫脹且合併擦、挫傷、流鼻血且頭暈、肢體無力、四肢多處擦傷，她自述騎車載著晚餐與食品雜貨前往上班，不知為何原因與另一名60歲洪姓女騎士發生擦撞，洪姓患者四肢多處擦傷、腰痛、背痛、左手腫脹，所幸經評估後兩位生命徵象皆穩定、意識清楚，救護員立即給予清洗傷口、包紮止血、等急救處置後。

過程中，數名女高中生救治過程中皆未離開現場，並主動幫忙攙扶兩位患者上救護車，獲得現場民眾讚賞，直到救護員將傷者送往嘉義基督教醫院，可說是最美麗的風景。

嘉義市政府消防局呼籲，騎乘機車、駕駛車輛應遵守交通規則，勿有僥倖之心態，行駛車輛中應當左顧右盼，行經路口應減速慢行，並做好防衛性駕駛，多禮讓他人先行，方能減少事故發生，切莫因一時輕忽而造成自己或他人受傷，反而害人害己。