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婆婆拒讓回娘家祭拜親父　媳婦「超強後援」出馬！1句話讓婆閉嘴

▲▼酒,拜拜,香檳,拜拜,供品,新年,神桌。（圖／翻攝自pixabay）

▲婆婆不讓她回家祭祖，媽媽給出超強力後援。（圖／翻攝自pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

近年女性意識高漲，不同世代對嫁人後的觀念差距越來越大，婆媳間的摩擦實在難以避免。一位媳婦最近抱怨，婆婆不讓她回娘家替親爸「做忌」，幸好媽媽不是省油的燈，直接反駁讓婆婆無話可說。

原PO在「靠北婆婆2.0」發文指出，最近媽媽到婆家找她，看婆婆也在，媽媽就以尊重的角度提起，「下個月我爸爸做忌，希望讓我回娘家拜拜」。原PO心想這種事本來就不用請求，早就打算會回家祭拜，沒想婆婆卻不斷說「我們這邊是沒這個禮俗啦」，還一連說了3、4次。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

幸好原PO媽媽也不是省油的燈，直接回「你們沒有喔？阿我們是有啦，那就讓我女兒回去拜拜囉」，當場讓婆婆無話可說。

貼文讓許多媳婦大讚爽快，但也引來不少婆婆不滿，媳婦們紛紛表示，「妳是嫁人，不是賣給妳婆家，她家有沒有禮俗那是她的事」、「陋習就陋習，別再用傳統來包裝」、「妳婆婆是花幾百萬跟妳媽買斷妳嗎？這個年代，告知一下就好了」，婆婆軍則說，「若把嫁出女兒叫回拜娘家祖先那叫不懂禮數別鐵齒」、「現在才知道有很多家庭沒把女兒教好就嫁人真是破病社會」、「我家兒子就是跟老婆回娘家拜現在家中還3個趕不走還靈異事件不斷」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

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