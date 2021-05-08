最夯親子休憩空間！愛車維修保養到「中油*Wow!好站」　巨型彩繪油槽旁喝「來速咖啡」

▲新開幕的新竹光明站「來速咖啡」，展示以地下油槽變身的大型彩繪藝術品，成為最新打卡亮點。（圖／台灣中油提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣中油公司推動「來速咖啡」和「中油*Wow!好站」，積極成立新站點並發展特色，新開幕的新竹光明站「來速咖啡」，展示以地下油槽變身的大型彩繪藝術品，十分吸睛；位於新北市的林口工三加油站站除提供好喝的來速咖啡，另和裕隆集團合作首座「中油*Wow!好站」，提供愛車車主加油以外的維修保養服務。

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位於國道一號新竹交流道旁的台灣中油新竹光明咖啡站，4月底新開設了一家「來速咖啡」，店外豎立著一座大型彩繪藝術品；這座彩繪藝術品的前身是廢棄的地下油槽，台灣中油油銷事業部竹苗營業處邀請彩繪藝術家，在這座長8公尺，高2.7公尺的廢棄油槽(原可裝3公秉的油)上彩繪創作，也讓這座大型的廢棄物活化再利用，成了新竹科學園區旁新興的熱門打卡點。





廢棄的地下油槽彩繪後，成為該站的景觀藝術品，遠看有如一座橫座在草地上的大眼機器人，來速咖啡站外的指示牌也相當可愛，加上加油站外草木扶疏，很適合親子前往喝杯咖啡休息一下，台灣中油也計畫逐步將該站點「來速咖啡」打造成適合親子休閒的空間。





由台灣中油油銷事業部桃園營業處營運管理的林口工三加油站，率先在108年底與裕隆合作「中油*Wow!好站」，技術與診斷設備都提升，技術都通過國家乙級認證，也配置高階診斷維修設備與3D輪胎定位機，除了服務一般的品牌，也擴展服務歐系(如雙B)等級的高階豪華車種，並提供美容鍍膜與汽車生活管家等一條龍服務。





該站去年再開設「來速咖啡」，提供來加油或保養車輛的消費者好喝的咖啡，採用進口優質的莊園豆，帶著果香的咖啡甚受歡迎，林口工三站亦和附近的大專院校結合，推出各項行銷活動，也曾利用歷史博物館提供的圖騰設計文青風的外帶咖啡杯，帶動買氣，也讓來速咖啡的知名度不斷上揚。

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