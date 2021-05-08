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解析200幅名畫暗黑真相！學校沒教的美術史　告發女巫行徑超殘忍

▲▼米勒《拾穗》透露出貧富不均。（圖／尚-法蘭索瓦·米勒《拾穗》Jean-François Millet - Gleaners／取自維基百科）

▲米勒《拾穗》透露出貧富不均。（圖／尚-法蘭索瓦·米勒《拾穗》Jean-François Millet - Gleaners／取自維基百科）

記者林育綾／綜合報導

米勒的名作《拾穗》光線柔美浪漫，其實傳達出了現實的社會貧富不均訊息？日本美術史學家池上英洋提到，粗俗、卑鄙、不純潔的殘酷的美術主題，才是理解西洋文化的線索，他解析超過200幅名畫的「暗黑真相」，集結成書《殘酷美術史》，近來由時報文化發行5週年紀念版，揭開學校沒教的西洋史。

西洋名畫當中有不少親子相殘、天神降罪、酷刑、拷打、食人、獵巫⋯等殘酷畫面，而為什麼有人特地畫出這些慘烈畫面呢？池上英洋說，近代之前的美術並不是純粹因個人興趣而創作的，所以這些殘忍的作品很明顯有「傳遞訊息」的企圖與必要性。

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▲▼《殘酷美術史：解讀西洋名畫中的血腥與暴力》（圖／時報出版）

▲池上英洋在《殘酷美術史》當中，從名畫分析解讀背後的暗黑真相。（圖／時報出版）

他透過5個章節來分析，第1章從古至今口耳相傳的神話舉例，「它們正是凌虐殘暴主題的主要來源。那是一個妖怪魔物蠢蠢欲動，充滿癲狂與暴力的世界。原來這些神話故事的根源，正是這世界得以運作而生的基本守則。」

第2章以「聖經」為主題，提到「這世界上最多人信仰的宗教，就是以死亡為基礎創造出來的，而且也是最具殘暴色彩的宗教」。第3章探討由基督教支配的中世紀時代的各種神袐學（occult）樣貌。

而第4章以「獵巫」時的嚴刑拷打為主題，這是在西洋史上最黑暗的一大現象，證明人類是多麼殘忍。例如傳說中女巫不會流淚、不會沉入水中，因此發展出自稱能辨別女巫、告發女巫為業的人，而辨別的行徑包括火刑、絞刑、車刑，每種極刑都有其精神上的意涵；行刑的血腥場面，最後竟然變成大眾茶餘飯後最愛的娛樂。

▲▼《殘酷美術史：解讀西洋名畫中的血腥與暴力》（圖／時報出版）

▲傳說中女巫不會流淚、不會沉入水中，辨別的行徑包括火刑、絞刑、車刑⋯。（圖／時報出版）

第5章剖析殺人與戰爭，最後第6章提及病痛與貧困，以及以死亡為題的虛空（vanitas）藝術。

池上英洋說，「世界史的教科書裡留名的盡是英雄，彷彿只有在戰爭中勝出的就能成王，或是發現什麼的偉人，才是歷史的全部似的。但實際上，所謂一將功臣萬骨枯，功成名就的將軍慶祝勝利的背後，可有多少小老百姓死於非命呢！這當中可能還有臨終前掛念著留在家鄉的寶貝兒女的士卒，當然也有揮舞著斧頭，奮勇在逼近的敵軍間殺出重圍而逃出一劫的小兵」。

他在書中想說的是「發生在市井小民周遭的故事」，揭開西洋歷史表層也讀不到的黑暗面。「我認為像這樣粗俗卑鄙而不純潔的殘酷的美術主題，才是理解西洋文化的線索。所謂人類的歷史並不只是少數英雄的故事，而是過著一天是一天的平凡生活、多數大眾的我們構築而成的啊！」

▲▼《殘酷美術史：解讀西洋名畫中的血腥與暴力》（圖／時報出版）

▲《殘酷美術史：解讀西洋名畫中的血腥與暴力》由時報文化發行5週年紀念版。（圖／時報出版）

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