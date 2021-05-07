母遭酒駕撞亡　黃暐瀚「冷靜理性」原因曝光　高中死黨看了鼻酸

▲方姓美髮師連兩晚酒駕。（圖／記者游瓊華翻攝、記者葉國吏翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市30歲方姓男美髮師5日凌晨酒駕，撞死名嘴黃暐瀚70歲的母親。事發後，黃暐瀚在媒體面前表現冷靜且不太透露心情，僅說將一切交給司法判決，原來背後原因是擔心身為名嘴的身份會影響輿論，而黃暐瀚的高中死黨、台中市警六分局副分局長蔡期望也透露看到黃暐瀚私下狀態時，感到非常心疼跟不捨。

母親節前夕發生悲劇，黃暐瀚強忍悲痛南下台中處理後事，在鏡頭前保持著冷靜、理性，但眼眶仍泛紅，可看出內心的悲痛，尤其發現有媒體拍攝時，甚至會鞠躬感謝關心，直到國民黨主席江啟臣等人致哀時，他才在母親的靈位前流下眼淚。

▲江啟臣赴黃暐瀚母親靈堂致意。（圖／記者白珈陽翻攝）



蔡期望透露，黃暐瀚得知消息時正在錄直播節目，無法立刻離開，第一時間聯繫他，希望他可以幫忙跟黃暐瀚的哥哥聯繫。他說，這幾天跟黃暐瀚接觸，看到他在媒體前堅強、私底下流淚，感到滿滿的心疼及不捨。

據《東森新聞》報導，黃暐瀚在鏡頭前保持冷靜理性的原因，就是因為他身為媒體人，擔心身份及言談都會影響輿論及司法刑責，因此不對方姓男子有情緒性的責罵，僅說檢警會還他們一家人公道。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。