　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母遭酒駕撞亡　黃暐瀚「冷靜理性」原因曝光　高中死黨看了鼻酸

▲▼美髮師「前一晚也酒駕」被逮畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝、記者葉國吏翻攝）

▲方姓美髮師連兩晚酒駕。（圖／記者游瓊華翻攝、記者葉國吏翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市30歲方姓男美髮師5日凌晨酒駕，撞死名嘴黃暐瀚70歲的母親。事發後，黃暐瀚在媒體面前表現冷靜且不太透露心情，僅說將一切交給司法判決，原來背後原因是擔心身為名嘴的身份會影響輿論，而黃暐瀚的高中死黨、台中市警六分局副分局長蔡期望也透露看到黃暐瀚私下狀態時，感到非常心疼跟不捨。

母親節前夕發生悲劇，黃暐瀚強忍悲痛南下台中處理後事，在鏡頭前保持著冷靜、理性，但眼眶仍泛紅，可看出內心的悲痛，尤其發現有媒體拍攝時，甚至會鞠躬感謝關心，直到國民黨主席江啟臣等人致哀時，他才在母親的靈位前流下眼淚。

▲▼江啟臣赴黃暐瀚母親靈堂致意。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲江啟臣赴黃暐瀚母親靈堂致意。（圖／記者白珈陽翻攝）

蔡期望透露，黃暐瀚得知消息時正在錄直播節目，無法立刻離開，第一時間聯繫他，希望他可以幫忙跟黃暐瀚的哥哥聯繫。他說，這幾天跟黃暐瀚接觸，看到他在媒體前堅強、私底下流淚，感到滿滿的心疼及不捨。

據《東森新聞》報導，黃暐瀚在鏡頭前保持冷靜理性的原因，就是因為他身為媒體人，擔心身份及言談都會影響輿論及司法刑責，因此不對方姓男子有情緒性的責罵，僅說檢警會還他們一家人公道。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
快訊／國3驚傳「6車連環撞」！　零件四散大塞車
中正女大留骨骸恐這原因　高大成：死者回來找他了
快訊／高雄民宅晚間驚傳火警！　2人送醫
豆花妹唱一半「大咖歌王衝上台」　她當場傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3南下6車連撞3人傷！零件四散「全線封閉 」大塞車

男酒後與同住弟起爭吵　放火燒屋弟驚逃…法官2度減刑輕判

爆女醫未婚妻「外遇、做特種行業、墮胎」害輕生…悲憤魯男遭重判

快訊／三重民宅2樓起火！朋友車行在1樓他傻眼：明天開幕今天失火？

快訊／岡山民宅1汽車2機車燃燒 ！爸靠「共生面罩」供氧逃命

麥當勞外送員女廁裝行車紀錄器6女同事受害　男交記憶卡下場出爐

母遭酒駕撞亡　黃暐瀚「冷靜理性」原因曝光　高中死黨看了鼻酸

蔣月惠高喊「我畢業了」　咬傷女警案繳完9000罰金：官司結束

中正女大留骨骸恐這原因　破案倒數！高大成：死者回來找他了

學霸男涉殺阿嬤！高大成點出「關鍵證據」：他還有感情，但難辭其咎

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

小甜甜帥尪狂收讚美..他開始自信　找到幸福「我可以每個人都可以」

快訊／國3南下6車連撞3人傷！零件四散「全線封閉 」大塞車

男酒後與同住弟起爭吵　放火燒屋弟驚逃…法官2度減刑輕判

爆女醫未婚妻「外遇、做特種行業、墮胎」害輕生…悲憤魯男遭重判

快訊／三重民宅2樓起火！朋友車行在1樓他傻眼：明天開幕今天失火？

快訊／岡山民宅1汽車2機車燃燒 ！爸靠「共生面罩」供氧逃命

麥當勞外送員女廁裝行車紀錄器6女同事受害　男交記憶卡下場出爐

母遭酒駕撞亡　黃暐瀚「冷靜理性」原因曝光　高中死黨看了鼻酸

蔣月惠高喊「我畢業了」　咬傷女警案繳完9000罰金：官司結束

中正女大留骨骸恐這原因　破案倒數！高大成：死者回來找他了

學霸男涉殺阿嬤！高大成點出「關鍵證據」：他還有感情，但難辭其咎

掐脖+電擊棒電妹太陽穴　警衛一出現…「冷血學霸男」秒變正常人

阿信好奇問「有這麼好喝嗎」！確診者足跡飲料店請喝飲料

快訊／國3南下6車連撞3人傷！零件四散「全線封閉 」大塞車

打不好日子還是要過　劉基鴻：保持好心情

報稅季必看！小孩被偷報撫養、擋福利資格怎麼辦？

看起來和善「狠起來卻嚇死人」3大星座！Top 1發起脾氣無人能擋

奇異博士原定客串《汪達與幻視》結局！　漫威總裁親曝刪減原因

國際連2日傳來挺台好消息　共軍則連2日派「運8反潛機」擾台

男酒後與同住弟起爭吵　放火燒屋弟驚逃…法官2度減刑輕判

爆女醫未婚妻「外遇、做特種行業、墮胎」害輕生…悲憤魯男遭重判

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

雞排妹「御用律師」勾結賣淫集團！設局仙人跳

獨／女學霸母痛哭！家貧付不出遺體修補費

21名酒駕再犯者參觀太平間　紛紛嚇喊不敢了

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

中正女大生失蹤14年！涉案男友落網畫面曝

金山民宅天花板藏4巨蟒　警消纏鬥1hr抓回

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

女大生失蹤案　14年2人蒸發都與他有關

廚師巧手變造中獎號碼　20年彩券嬤也中招

外傳輾警腳當事人「將提誣告」！桃園分局回應了

更多熱門

相關新聞

酒測自灌酒　警政署：首次罰18萬再犯累計加倍罰！

酒測自灌酒　警政署：首次罰18萬再犯累計加倍罰！

近日發生資深政治記者兼名嘴的黃暐瀚母親遭酒駕美髮師撞上後身亡，警政署統計，從2021年1月至3月，取締違規酒駕1萬8451件，移送法辦件數達1萬563件，造成死亡人數達36人。

曾以琳遭韓男酒駕撞死　妻抵台欲道歉遭拒

曾以琳遭韓男酒駕撞死　妻抵台欲道歉遭拒

13度酒駕男歷次刑責曝光　嗆法官少算三次

13度酒駕男歷次刑責曝光　嗆法官少算三次

網問台灣酒駕刑責太輕、有解嗎？

網問台灣酒駕刑責太輕、有解嗎？

獨／美髮師酒後屢爆衝突！撞殺名嘴母友人驚

獨／美髮師酒後屢爆衝突！撞殺名嘴母友人驚

關鍵字：

酒駕黃暐瀚高中死黨

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

「全部告！」輾腳警不忍了：寧願不要工作

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面