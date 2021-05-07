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冷血學霸男控嬤盜領遺產　阿嬤曾對友人吐露：想跟隨死去的丈夫走

▲▼中正女大生失蹤14年！幹員埋伏畫面曝　涉案男友在電梯內還露出淺淺微笑。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲曾就讀中正大學哲學系的阮姓男子涉嫌為了遺產殺嬤。（圖／記者李忠憲翻攝）

地方中心／連線報導

曾就讀中正大學哲學系的阮姓男子涉嫌為了遺產殺嬤，檢警日前到阮男住處搜尋到疑似阿嬤的牙齒，檢察官向法院聲請羈押，法官裁定羈押禁見。阮男與妹妹從小由阿公阿嬤帶大，但2014年阿公過世，阮男竟不滿阿嬤從阿公帳戶領錢，認為阿嬤「盜領」，幾度想要報警。

阮男與阿嬤同住多年，但阮男對扶養自己長大的阿嬤並未盡孝道，反而對待親嬤猶如陌生人般。友人透露，曾看到阮男都坐在電腦前，阿嬤煮飯阮男也都不吃，兩人互動不好，孫子想要財務都由他管，她很傷心，「也很想跟著先生去」。

阮男的阿公去世之後，阮男的阿嬤為了辦法會擔心沒錢，所以提領阿公存款，被阮男發現後，阮男不但不與阿嬤溝通，反而用通訊軟體聯絡阮妹，要求阿嬤將錢存回去，否則就要報警處理。

▲▼中山大學劉姓女大生失蹤14年，警重啟調查，阮男遭幹員圍捕畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲檢警日前到阮男住處搜尋到疑似阿嬤的牙齒，檢察官向法院聲請羈押，法官裁定羈押禁見。（圖／資料照片）

阮妹期盼家庭和諧，多次懇求阮男給阿嬤時間將錢存回，也曾對阮男說，兄妹兩人都是爺爺奶奶養育才有今天，有拿就不錯了，中間還對阮男說「阿嬤老了，多愛她一點吧！」未料冷血的阮男竟回「對她很仁慈了！」

阮男阿公2014年過世留下土地及建物，但阮男在土地登記書「遺產分割協議書」、「土地、建築改良物所有權買賣移轉契約書」盜蓋家人印鑑章，將阿公遺產過給自己。

隔年阮男阿嬤離奇失蹤，阮妹發現阮男將阿嬤退休帳戶內存款提領一空，跑去問阮男時，竟遭打傷，阮妹傷心欲絕提告，法院一審依偽造文書、偽造有價證券、傷害等罪判阮男6年6月。

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