台菜代表爭奪戰！網激推「這間店」：菜單上都經典

▲美食文化在台灣佔據著相當重要的地位。（圖／記者陳致平攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

寶島台灣中美食文化佔據著相當重要的一部分，從辦桌、夜市小吃一直到巷弄美食，都有不同的特色。有網友在網路上發問，中國有「蘇川粵魯」四大名菜，而在台灣眾多的美食中，哪一道最能代表台菜，引發網友熱議。

原Po在 PTT 八卦板 以「台菜的代表菜是什麼？」一提發文，指出在中國「蘇川粵魯」四大名菜中，代表川菜的有宮保雞丁、回鍋肉、麻婆豆腐；代表粵菜的有干炒牛河、廣東粥、炸子雞、煲湯；代表魯菜的有九轉肥腸、拔絲地瓜、糖醋魚；而代表蘇菜的有糖醋排骨、咕老肉。

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原PO接著表示，臭豆腐蚵仔煎、珍珍奶茶、炸雞排、客家小炒、擔仔麵、牛肉麵，樣樣都是台灣經典的美食，「哪一樣才能代表台菜」？

對此，網友們紛紛在留言處分享自己的看法，「菜補蛋」、「五更腸和牛肉麵」、「花好月圓」、「認真，炸湯圓，要寫一大篇文章出來教」、「鳳梨蝦球啊」、「台式熱炒店內的美食，都可以堪稱經典」。

也有網友分析，「左宗棠雞，選我正解，台灣彭園自創料理，美國中餐廳基本就都有這道菜，但重點是這菜中國沒有」、「去看呂讀台灣有一集有介紹過了，要做工負責的手路菜就是早期的阿舍菜，不過很多菜色做法都已失傳了」、「說台菜就不專業了，台灣人手搖點心都比菜色出名」。



