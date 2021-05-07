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Coser被酸水準差！下秒「超亮胸器」彈出...老司機秒改口：真專業

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友本來狠酸Coser水準低。（圖／翻攝自PTT）

記者曾筠淇／綜合報導

真的本斥但大！日前有一名大陸網友在微博貼出女Coser的照片，大罵對方拿著「紙片槍」，真的水準有夠差；然而，對方才將槍稍稍放下，亮出超猛「胸器」，就讓他立刻改口，大讚「真專業！」而該文被轉貼到PTT後，也有不少網友表示，「我本想大聲斥責」、「太專業了吧」。

有網友在PTT的C_Chat板上，轉貼大陸網友於微博發出的貼文，從截圖中可見，該名網友貼出一位身材嬌小的女Coser照片，並因覺得對方手中的槍實在很粗糙，所以不禁大批「什麼紙片槍？現在cos水準都那麼低了？」

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不過，女Coser下秒就將「紙片槍」移到腰部，露出超深一條事業線，且因穿著低胸裙裝，所以渾圓又豐滿的雙峰立刻彈出來，讓人看了大噴鼻血。而發文的大陸網友也立刻改口，大讚「收回前言，這cos真專業！」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友看到「胸器」後秒改口。（圖／翻攝自PTT）

雖然原文似乎已經刪除，但有網友就將其截圖轉貼至PTT上，吸引不少鄉民回應，「什麼槍？槍在哪裡」、「巨大的邪惡」、「專業度真高」、「好大喔」、「可愛」、「真的專業」、「這就是我要的專業」、「應該說這叫真正的專業吧」、「本斥但大」。

據了解，引發網友熱議的這名女Coser叫「鯊魚SAME」，有著天使般的臉孔、惡魔般的身材。她在微博上擁有40萬名粉絲、IG上擁有5.6萬名追蹤者，人氣相當高。

不少人看到鯊魚SAME的雙峰後都紛紛留言「本斥但大」，但鄉民口中「本斥但大」到底是什麼？據悉，如果有人在PTT的表特板和西斯板上貼出「胸狠」妹子照，就常有人說「本來想大聲斥責你，但實在是太大了」，簡稱為「本斥但大」。

而「本斥但大」其實是源自於日本漫畫《刃牙》，在第5話時，有人想拿錢請生物學家幫忙復活一個角色，因此生物學家就怒斥「難道想用錢收買我？你在瞧不起人嗎？」沒想到，下一幕就出現滿滿的鈔票，讓生物學家「本來想大聲斥責他，但實在太多錢了」，進而握手成交。

先前，還曾有網友以「本斥但大的英文怎麼說」為題發起討論，提到他想跟國外好友分享這個用法。不少人就腦洞大開想辦法，而最多人說的就是「too big to balme」。

▲劉樂妍收錢幫宅男約妹。（圖／翻攝自臉書／劉樂妍）

▲劉樂妍。（圖／翻攝自Facebook／劉樂妍）

此外，如果說到「本斥但大」，一定會提到H罩杯的劉樂妍，她其實也常在微博貼出自己的性感照，火辣身材完全藏不住，不過由於曾爆發不少爭議，所以就有許多鄉民不嘴軟狂酸，「本大但斥」、「只能斥爆」、「本斥但大還是斥」、「本斥但大斥」。

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