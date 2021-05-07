桃議員黃家齊：國2延伸匝道太遙遠　文中路桃園中壢段塞車先救

▲改善桃園區交通，黃家齊提建議。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園區中路重劃區移入人口增加，導致國道二號上下班車潮更加擁擠，市議員黃家齊7日於市政總質詢，建議市府必須加速推動中平路銜接國道2號新設匝道工程，並同步進行都市計畫審議和工程規劃設計，加速改善時程。市長鄭文燦承諾市府會進行交通盤點，在延伸中平路銜接國道2號新設匝道正式開工前，先行辦理文中路桃園至中壢區間交通路況改善。

黃家齊指出，文中路每逢上下班時段常態壅塞，市府計畫延伸中平路銜接國道2號處要新設匝道分流，但目前該案才剛通過桃園市都委會小組會議，未來尚需通過市都委會大會、內政部都市計畫委員會小組及大會審議，耗時冗長，但民眾需求不能等，因此要求市府同步進行交通路況改善工程，透過計算車流量及擁擠時間，研議分時段可行的替代便道、改善道路號誌與指引，避免每天上下班車潮的回堵，也有利中路區民眾的通勤便利。

▲▼改善桃園區交通，黃家齊提建議。（圖／市議會提供）

另對於整體中路區的發展，黃家齊也提出了一份「中路多維發展藍圖：新舊串聯 · 整體發展」資料，內容包含市立游泳池暨周邊市有土地整體規劃更新案、向陽公園設施改善案、國有閒置土地代管與綠美化、打造中路茄苳溪環狀自行車道等。

尤其桃園市立游泳池，啟用已將近30年，早期是國際賽事場地，但現今各項設施破損嚴重，從游泳池磁磚、看台座椅、遮陽網、地板鋪面、浴室及更衣間，到處可見修修補補的痕跡，繼續比賽只會貽笑大方。黃家齊要求桃園市政府應將市立游泳池結合周邊市三、停三等公有用地，整體規劃更新，整併後可以有效提高建蔽容積率，成為一處多功能的運動空間，提供民眾更完整且周全的運動休閒設施，還可興建立體化停車場，同步振興中平商圈。

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