學霸兄弟「1人娶老師、1人娶學店」　後者婚姻完勝！網友破盲點

▲學霸取學店當老婆，結局讓人跌破眼鏡！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友看完《有3間房才能進來！竹科媽媽群組「不想讓低端加入」》文章後，頓時讓他感而發，並在PTT好奇發問，若另一半有厲害背景加持，是否「對未來人生有真實的加分？」

原PO舉了身邊兩個案例，首先親戚是一名牙醫，而老婆讀完政大碩士後，順利考到公立老師資格，看似有氣質與亮麗學歷背後，私下卻對老公仗勢欺凌，彷彿對待就像下屬一般。至於對待公婆或出席家庭聚會時，原PO觀察，女方總是露出不想應付的模樣。

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而夫妻倆育有一名孩子，原PO表示，主要是因為女方不願再生，認為是「幫夫家生孩，已經對老公付了婚姻所有的責任。」原PO透露，每次見到醫師本尊時，只見他老是唉聲嘆氣，抱怨感情生活一點都不快樂，連公婆看到媳婦也是感受壓力。

相反的，對比醫師另一位兄弟，也是一名學霸，台大資工畢業後順利娶了老婆，不過兩人教育程度與家庭背景相差甚大，岳父母是勞工階級，女方還是學店。然而兩人的婚姻生活，卻遠遠贏過醫師與老師的組合，育有3名孩子，女方持家更是沒話說，「家事做得近乎完美，對待公婆和來往的親友，應對得宜」，讓老公能在事業上穩定成長。

▲牙醫老公抱怨與老婆感情不睦！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



文章曝光後，底下網友熱議，「我覺得這是各人性格與修養問題，跟學歷無關」、「感覺是學店妹知道自己高攀，所以壓抑自己做出迎合社會的行為，久了會生病吧」、「你的例子和學歷也無關耶，我也認識四大娶學店的，結果有點慘，一片祝福變一片罵名」、「這兩個媽媽都符合入群資格，怎麼對比？」「對有些人來說面子很重要吧」、「第一個女生她又不是靠老公吃穿，何必看對方臉色（當然婚姻中互相尊重包容是必須的）；第二個女生如果沒有經濟來源，所以她的老闆就是老公和夫家」。