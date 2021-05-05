竹科媽媽是吸血鬼？　綠玫瑰：這群科技移民其實很孤寂…

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

這兩天，PTT上最熱門的話題之一，就是審核機制高門檻的「竹科媽媽」群組了，據鄉民轉述，進入該群組的媽媽，必須有高學歷、持有3間房產或自行創業等嚴格條件，「因為他們不收低端人口」，此文一出，立馬引發各路人馬批評，甚至有網紅指責這些媽媽是「吸血鬼裝清高」。

我曾經為愛走天涯，隨當時的男友（aka小孩的爸）到新竹生活，我們交往7年才懷孕，但產後因為經濟、育兒等問題，關係急速降到冰點，當時在異鄉孤立無援的我，只認識附近的超商員工、餐廳老闆娘、百貨公司專櫃小姐等等，透過PTT網友介紹，被拉進了眾多的竹科媽媽群組之一，直到我私人手機壞掉，遲遲沒送修才斷聯。

大家都知道，竹科單身男特多、特寂寞，可是就我的觀察，其實竹科媽媽的孤單，並不亞於他們，很多竹科媽媽當初是跟著理組老公離鄉背井，來到人生地不熟的新竹，她們一開始都抱著美好的期待，想說房價低、空間大，應該會是很好的育兒環境吧？！

但，如果真的去新竹生活過，一定知道那邊就是「科技城」：滿佈科技業廠區，其他都不興盛的城市。

依照我住那邊8年的經驗，新竹在民生方面，真的連在地人都嫌，拿醫療來說，小兒科急診是由幾間大醫院輪流值班，跑錯就要舟車勞頓衝另一邊，而且，物價一點都不低，同樣的連鎖早餐店，我在新竹點一樣的品項，會比在台北貴上20到50元不等，選擇性還更少。

放假呢？第一個想到的就是巨城，每到假日，通往巨城的每條路，都塞到爆，那種擠到不行的人潮，根本毫無逛街品質可言，但…就是沒地方去啊！除了巨城以外，能遛小孩的點不多，像南寮和那些相似度超高的觀光老街，都是重複晃到能默背攤位了。

別跟我說，有「高鐵可以隨時回娘家」，不是每個人都有體力、精力，能這樣拖著孩子長期往返。

而，新竹的職缺，多是專業技術人員，少數比較偏向文科的工作，如：行政、人資、公關等，早就被其他更早來（或更有背景）的竹科配偶卡住，怎麼輪也輪不到自己頭上，所以，在僧多粥少、老公又賺得比較多的情況下，這些媽媽也沒必要放棄原先的專業去打工，造就新竹的全職媽媽非常多的另類景況。

我想，沒待過的人，很難理解那份孤寂。

不管是新竹科技園區，還是新竹湖口工業區，那些工程師先生，一來晚下班，假日要on call（待命），二來，回家都累死了，很容易變成老婆眼中的廢物老公、賺錢工具，在受限於區域、人力等等限制下，這群科技移民的年輕媽媽，只能團結起來，倚靠社群給予心靈跟資訊的力量，她們規劃自己與孩子的行程，甚至看遠一點，為私房荷包打算，攢錢投資。

我常說：「人有百百種。」在竹科群組爆出的人際問題，未必在其他地方不會發生。

所有的小團體，都是基於同一個目的而產生的，群裡的財力，絕對會左右大家關心的話題，我一個賺錢辛苦的單親媽媽，到每天大談股票、私校的群組裡，也會自然被話題淹沒吧？所謂「話不投機半句多」，決不只是在竹科媽媽群組，才會發生這種插不上話的情況。

我不願再忍受那樣「一加一小於一」的孤單，所以回到台北重新再來，但我真的奉勸那些酸民，在學識程度、財力背景不一的情況下，與其認為「被」人炫富，還不如道不同不相為謀，自己退了吧！別一竿子打翻一船人，妳的日常不是我的日常！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。