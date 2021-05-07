特斯拉電池壞掉狂「顧路」　女車主怒告原廠求償...1原因秒吞敗

▲北市姜姓女車主，向二手車行購入特斯拉MODEL S車款，豈料電池卻故障，她向台灣特斯拉提更換電池及賠償14625元拖吊費，結果吞敗。（圖／翻攝自Tesla）

記者黃宥寧／台北報導

姜姓女車主去年7月向二手車行購入一輛2015年製造特斯拉MODELS車款，開1個月後電池卻故障無法行駛，對此姜女依美國特斯拉保固條款，請求更換電池及賠償14625元拖吊費用。士林地方法院認該車為外匯車商進口來台，算是水貨，對此該車與台灣特斯拉並無買賣關係；而求償拖吊費無法證明因車輛電池故障所導致，故判台灣特斯拉免賠。可上訴。

該車為前車主陳女向台灣某汽車貿易商（專門辦理外匯車），購入美國特斯拉公司於2015年製造的MODELS型號，陳女再將該車賣給二手車行。去年7月間姜女買下這輛車，豈料在8月7日主電池故障拋錨無法行駛。姜女依美國特斯拉公司提供保固條款，請求台灣特斯拉免費幫她換電池，並賠償她所支出的拖吊費用1萬4625元。

台灣特斯拉提出抗辯表示，該車並非他們所輸入、代理、銷售，雙方車輛根本沒有任何契約關係存在，姜女不得請求他們負保固責任，且姜女也沒舉證證明該車輛主電池毀損，是因為台灣特斯拉故意或過失行為所導致，自然無法向他們求負賠償責任。

合議庭認姜女主張台灣特斯拉應更換車輛主電池的請求權基礎為美國特斯拉公司就車輛的保固條款，但該車是2015年出廠時由美國特斯拉公司訂定的保固條款，姜女則訴請台灣特斯拉負保固責任實在不合理。簡單來說，這車是由外匯車商進口來台，算是水貨，因此台灣特斯拉無法提供保固及免費維修，若要維修或是換電池應是送回美國。

至於姜女提出因主電池故障無法行駛，因而支出拖吊費1萬4625元，雖然姜女有提出車輛拖救服務、會員簽認單、道路救援服務三聯單及發票為證，但姜女無法舉證證明車輛主電池故障是因台灣特斯拉故意或過失行為所導致，對此台灣特斯拉無須賠償。全案可於20日內提出上訴。

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